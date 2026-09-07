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Segunda, 07 de de 2026

ESPORTES

Botafogo segura Palmeiras e ajuda Flamengo, novo líder do Brasileirão

Rubro-Negro vence o Remo e termina a 26ª rodada na ponta, após o Palmeiras não passar pelo Botafogo

Por ESPORTES JB
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Publicado em 06/09/2026 às 21:00

Alterado em 07/09/2026 às 10:23

Botafogo jogou muito bem e segurou o então líder Foto: Reuters/Ricardo Moraes/Para Agência Brasil

O Flamengo contou com a combinação de resultados da 26ª rodada para terminar o domingo na ponta do Campeonato Brasileiro. Antes de a bola rolar no Nilton Santos, o Rubro-Negro já havia feito sua parte ao vencer o Remo por 1 a 0, em Belém, e chegou a 54 pontos na tabela.

Com isso, o time da Gávea passou a depender do resultado entre Botafogo e Palmeiras. O empate sem gols no Rio de Janeiro deixou o Verdão com 53 pontos e confirmou a mudança na liderança, que vinha sendo ocupada pelo clube paulista desde a 7ª rodada.

Botafogo e Palmeiras travam duelo equilibrado

No Nilton Santos, o Palmeiras teve mais volume ofensivo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances reais de gol. Ainda assim, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Botafogo, em contra-ataque puxado por Danilo e finalizado por Lucas Villalba, que mandou para fora.

O time paulista cresceu na reta final da etapa inicial e quase abriu o placar com Maurício, em chute rasteiro que passou perto da trave esquerda. No segundo tempo, a equipe apostou na bola aérea para tentar furar a defesa alvinegra, mas esbarrou na marcação e em boas intervenções do goleiro Gabriel Batista.

Protestos da torcida e expulsão no fim

A partida também foi marcada pela reação da torcida do Botafogo, que protestou contra Alexander Barboza e Marlon Freitas, ambos atualmente no Palmeiras. Marlon, ex-capitão e peça importante nas conquistas de 2024, foi o mais vaiado e teve o rosto retirado de um bandeirão com ídolos alvinegros.

Nos acréscimos, o Palmeiras ainda perdeu Barboza, expulso, encerrando uma noite frustrante para os dois lados. O Botafogo segue na 13ª colocação, com 31 pontos, e pode ser ultrapassado na segunda-feira caso Vitória e Grêmio tenham um vencedor em Salvador. (com informações de Lincoln Chaves, da EBC)

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