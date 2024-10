Gregore marca no fim, Botafogo vence Bragantino e abre distância na liderança do Brasileirão

Publicado em 26/10/2024 às 20:58

Alterado em 26/10/2024 às 22:33

Com gol de Gregore, que ainda não havia marcado com a camisa alvinegra, já no fim, o Botafogo derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste sábado (26), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro ao fim da 31ª rodada.

O Glorioso foi a 64 pontos e agora tem três à frente do vice-líder Palmeiras que, mesmo ajudado pela arbitragem, apenas empatou com o Fortaleza em 2 a 2 no Allianz Parque. O Fogão, imparável, agora se prepara para o jogo de volta das semifinais da Libertadores contra o Peñarol, quarta-feira, em Montevidéu.

O jogo



O Botafogo foi melhor do que o Red Bull Bragantino no primeiro tempo, teve mais posse de bola, encontrou espaços, mas as chances reais mesmo de gol foram escassas. Mais para o final é que o Glorioso conseguiu assustar. Aos 33, Thiago Almada tabelou com Igor Jesus e tentou encobrir Cleiton, mas o bandeirinha já havia apontado impedimento. Logo depois, Igor Jesus foi lançado, ganhou do zagueiro e chutou cruzado, com desvio, com a bola saindo perto.

No fim do primeiro tempo, o Red Bull Bragantino se animou e também conseguiu criar chances efetivas. Aos 39 minutos, Thiago Almada saiu jogando errado, Lucas Evangelista avançou e deu para Matheus Fernandes, que teve seu chute bloqueado. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, a zaga do Botafogo cortou, Jhon John pegou a sobra e chutou por cobertura, mas John se esticou e conseguiu espalmar por cima, fazendo uma grande e difícil defesa.

O Botafogo voltou do intervalo disposto a marcar e imprimiu ritmo forte. Logo aos dois minutos, Matheus Fernandes lançou, Cuiabano ganhou no alto, passou por Cleiton e tentou a finalização, mas Jadsom salvou de carrinho, na grande chance alvinegra até ali. Aos 10 minutos, após triangulação entre Savarino, Igor Jesus e Luiz Henrique, o camisa 7 chutou desviado e a bola saiu.

Na sequência, mais uma grande chance do Botafogo: Marlon Freitas cruzou, Savarino conseguiu evitar a saída de bola e cruzou no segundo pau, Bastos cabeceou e a defesa do Red Bull Bragantino conseguiu evitar o gol. A bola voltou para o zagueiro alvinegro, que emendou um lindo voleio, mas para fora. Incrível o lance!

Artur Jorge foi fazendo mexidas no setor ofensivo do Botafogo, colocando Eduardo, Matheus Martins e Tiquinho Soares. O Red Bull Bragantino, mesmo jogando em casa e ameaçado pelo rebaixamento, estava encurralado e só se defendia. E o Glorioso conseguiu o gol na bola parada, já aos 40 minutos. No primeiro toque na bola, Óscar Romero cobrou falta e Gregore, de cabeça, fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra: 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 BOTAFOGO

Estádio: Nabi Abi Chedid

Data-Hora: 26/10/2024 – 19h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/ES)

Renda e público: R$ 338.225,00 / 7.303 pagantes / 7.400 presentes

Cartões amarelos: Jadsom (RBB); Bastos (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Gregore 40’/2ºT (0-1)