Botafogo despacha o Palmeiras no Allianz Parque e dispara na liderança do Brasileirão

Em confronto entre líder e vice-líder do Brasileirão, numa espécie de "final antecipada", o Botafogo conseguiu uma importante vitória fora de casa contra o Palmeiras neste domingo (25), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 12ª rodada. O gol solitário foi marcado pelo atacante Tiquinho Soares, que se isolou ainda mais na artilharia da competição, agora com 10 gols. O vice-artilheiro, Vitor Roque, do Athletico-PR, tem "apenas" seis. O Verdão ainda perdeu um pênalti com o meia Raphael Veiga.

O resultado deixa o Glorioso numa situação bastante confortável, com 30 pontos, sete à frente do vice-líder, que agora é o Grêmio. Essa foi a terceira vitória consecutiva da equipe comandada por Luis Castro. No torneio, são 10 vitórias em 12 jogos, o que garante um aproveitamento invejável de 83%. Já o Palmeiras, que havia sido derrotado para o Bahia durante a semana, caiu para terceiro, com 22 pontos.

Júnior Santos e Piquerez na disputa de bola (Foto: Vítor Silva/ BFR)

Primeiro tempo

O Palmeiras teve mais posse de bola, mais finalizações e mais chances criadas para ir ao intervalo em vantagem. Mas é como diz o ditado: "quem não faz, leva". Em uma das poucas chances do Botafogo no primeiro tempo, o artilheiro do Brasileirão aproveitou sobra na entrada da área, limpou Zé Rafael e soltou a bomba de perna esquerda para abrir o placar, aos 27 minutos. O Verdão teve a chance de pelo menos empatar, mas o gol marcado por Gustavo Gómez, aos 40 minutos, foi anulado por impedimento após revisão do árbitro de vídeo.

Segundo tempo

Em um segundo tempo de maior equilíbrio, o Palmeiras teve a chance mais clara de empate aos 36 minutos do segundo tempo, mas Raphael Veiga cobrou o pênalti para fora. Na base do contra-ataque, o Botafogo criou boas oportunidades com Victor Sá e Luís Henrique, mas faltou capricho na finalização de ambos. Nos minutos finais, apesar da pressão palmeirense, o Botafogo conseguiu prender a bola no ataque, acalmar os ânimos e vencer mais uma no Brasileirão.