Flamengo vence o Remo e assume a liderança do Brasileirão

O Flamengo derrotou o Remo por 1 a 0 neste domingo (6), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino, no segundo tempo, após assistência de Arrascaeta. Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu, por ora, a liderança da competição.

Domínio rubro-negro desde o início

A equipe carioca começou a partida controlando as ações e criando as primeiras oportunidades. Logo no primeiro minuto, Arrascaeta arriscou de fora da área, enquanto Pedro encontrou Samuel Lino pela esquerda, em jogada que terminou com finalização de Carrascal por cima do gol. O Flamengo seguiu pressionando e chegou com perigo com Pedro, Arrascaeta e o próprio Samuel Lino.

Na melhor chance da etapa inicial para o atacante, aos 27 minutos, Samuel Lino recebeu dentro da área e bateu rasteiro, mas Marcelo Rangel fez grande defesa. O Remo tentou responder em alguns momentos, mas teve dificuldade para sair da marcação e ameaçar com frequência o gol defendido por Rossi.

Gol decisivo no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Flamengo manteve a intensidade e quase abriu o placar logo aos 3 minutos, quando Samuel Lino acertou a trave. Pouco depois, Pedro teve outra boa oportunidade, mas parou novamente em Marcelo Rangel. A pressão continuou até que, aos 19 minutos, Arrascaeta encontrou Samuel Lino com um passe preciso dentro da área, e o camisa 16 finalizou de bico para marcar o único gol da partida.

O tento foi o 18º de Samuel Lino pelo Flamengo, em 78 jogos, e o 14º na temporada. Já Arrascaeta chegou à 114ª assistência pelo clube, em 387 partidas, e à quinta em 2026. O resultado consolidou mais uma atuação eficiente do time, que soube administrar a vantagem até o apito final.

Números que reforçam a boa fase

Com a vitória, o Flamengo chegou ao 15º triunfo no Campeonato Brasileiro e manteve os melhores índices da competição: 50 gols marcados e apenas 21 sofridos, ao lado do Palmeiras. O time também ampliou o histórico recente contra o Remo, somando dez jogos de invencibilidade, com nove vitórias e um empate.

No Mangueirão, a sequência é ainda mais forte. O Rubro-Negro agora tem seis vitórias em seis jogos no estádio, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. O Remo, por sua vez, tentou reagir nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida.

ATUALIZAÇÃO DA NOTÍCIA, 21H

Com o empate de Botafogo e Palmeiras, o Mengão está confirmado novo líder do BRasileirão.