Arrascaeta decide, Flamengo vira contra o Galo no fim e dorme vice-líder do Brasileirão

Quando parecia que ia dar ruim, deu bom. O Flamengo precisou de sete minutos para virar o jogo e vencer o Atlético-MG por 2 a 1 neste sábado (29), no Independência, pela antepenúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O uruguaio Arrascaeta, com um golaço de falta e um passe de "triângulo" para Wesley, decidiu a partida. Paulinho, ex-Vasco, abriu o placar para o Galo, que dominou o jogo, mas sucumbiu no fim.

O jogo foi polêmico. De um lado, os jogadores do Flamengo contestaram o gol do Atlético, alegando que o atacante Paulinho fez falta em Bruno Henrique, no início da jogada. Do outro, o Galo protestou por considerar que foi Arrascaeta quem pisou no tornozelo de Jemerson no lance que gerou o gol de empate

O Rubro-Negro volta a vencer após três empates consecutivos, inclusive o tropeço para o então lanterna América-MG, e reassume provisoriamente a vice-liderança, à frente do Grêmio, que enfrenta o Goiás neste domingo (29). O time de Jorge Sampaoli tem 31 pontos, ainda muito atrás do Botafogo, que segue folgado com 40 e um jogo a menos.



Gabigol e Wesley (Foto: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Já o Galo chegou ao nono jogo sem vitórias, o oitavo com Felipão, que ainda não venceu à frente da equipe. O último triunfo curiosamente foi contra o arquirrival Cruzeiro, no dia 3 de junho, há quase dois meses. A equipe, que entrou na disputa cotada entre as favoritas, tem 21 pontos e fica estacionada na 13ª colocação, cada vez mais distante do G4 e do sonho do tricampeonato.

O jogo

O Galo era superior. Em cobrança de falta, aos 15, Hulk acertou a trave do Flamengo. No rebote, Jemerson mandou por cima. Aos 31, Hulk, de novo, arriscou de longe, e a bola passou perto da trave de Matheus Cunha. No minuto seguinte, Paulinho recebeu lançamento pelo lado direito, entrou na área e bateu no canto, abrindo o placar. O Flamengo pediu falta no início da jogada, mas o árbitro mandou seguir. Aos 44, Paulinho teve nova chance, mas completou para fora.

Na volta do intervalo, o Atlético continuou em cima. Aos 10, Hulk chutou para a defesa de Matheus Cunha. Logo depois, Zaracho obrigou o goleiro rubro-negro a fazer grande defesa. Aos 17, Zaracho emendou três chapéus seguidos em jogada que terminou com a finalização de Pavón, defendida por Matheus Cunha.

O Flamengo respondeu com Bruno Henrique, em lance que Everson salvou com a perna. Aos 34, o árbitro Flávio Rodrigues assinalou falta em Arrascaeta na entrada da área, para protesto dos atleticanos. O uruguaio bateu forte e empatou o jogo. Depois, deu um passe perfeito para Wesley encobrir Éverson e dar números finais ao jogo.