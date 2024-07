Flamengo vence Cruzeiro e segue na liderança isolada do Brasileirão

Pedro e Fabrício Bruno balançaram as redes no triunfo por 2 a 1, no Maracanã. Agora, o Rubro-Negro visita o Atlético-MG na próxima rodada

Publicado em 30/06/2024 às 20:35

Alterado em 30/06/2024 às 21:14

Rômulo Paranhos - Em jogo da 13ª rodada do Brasileirão, o Flamengo manteve seu bom aproveitamento no Maracanã e venceu o Cruzeiro, por 2 a 1, na noite deste domingo (30). Pedro, na primeira etapa, e Fabrício Bruno, de cabeça, no segundo tempo, balançaram as redes para o Mengão, que segue na liderança isolada com 27 pontos.

O jogo

Os primeiros movimentos da partida foram de total domínio do Flamengo, que ficava com a posse de bola e tentava chegar à área adversária trocando passes. Por outro lado, o Cruzeiro encontrava dificuldade para sair do seu campo de defesa devido a boa marcação exercida pelo time rubro-negro.

Aos 11’, o Mais Querido chegou com perigo pela primeira vez. Lorran fez boa jogada pelo meio e tocou para Pedro, que ajeitou na medida para Luiz Araújo. O atacante pegou de primeira e a bola foi por cima da meta.

E não demorou muito para o Mengão transformar o domínio em gol aos 16’. Gerson avançou em velocidade pelo meio e, na entrada da área, abriu para Pedro, que chutou forte no canto direito do goleiro para abrir os trabalhos no Maraca: 1 a 0.

Em vantagem, o Flamengo seguiu valorizando a posse de bola no campo de ataque em busca do segundo. Já o Cruzeiro pouco oferecia perigo ao gol de Rossi. Mas, numa das poucas escapadas do time celeste, Matheus Pereira finalizou da entrada da área e a bola entrou no canto para deixar tudo igual no placar na reta final da primeira etapa: 1 a 1.

Com apenas 10 segundos do segundo tempo, Gerson aproveitou o erro do Cruzeiro na saída de bola e quase marca o segundo do Fla. Aos seis minutos, Bruno Henrique recebeu na ponta esquerda, cortou para dentro e arriscou o chute, que passou raspando a trave.

Até que aos 20’, o Mengão conseguiu balançar as redes novamente! Luiz Araújo cobrou falta pela esquerda e levantou a bola na área. Fabrício Bruno sobe mais alto que todo mundo e manda para o gol: 2 a 1. É o sexto gol do zagueiro em 120 jogos vestindo o Manto Sagrado.

Nos minutos finais, Ayrton Lucas foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Mas após consultar o VAR, ele voltou atrás e não deu a penalidade. Faltando pouco tempo para acabar, o time rubro-negro conseguiu segurar o Cruzeiro e saiu de campo com a oitava vitória no Brasileirão, seguindo na liderança do campeonato.

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e Lorran (Léo Ortiz); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Werton) e Pedro.

Técnico:

Cruzeiro

Anderson; William, Neris (Villalba), João Marcelo e Kaiki; Romero (Robert), Lucas Silva (Vitinho) e Ramiro (Machado); Matheus Pereira, Gabriel Veron (Mateus Vital) e Arthur Gomes.

Técnico: Fernando Seabra.

Ficha técnica

Flamengo 2x1 Cruzeiro – 13ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 30/06/2024 às 18h30

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC), Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Luiz Araújo (FLA), Kaiki (CRU), João Marcelo (CRU)

Gols: Pedro (16’1ºT), Matheus Pereira (37’1ºT) e Fabrício Bruno (20’2ºT).

(com Ascom Flamengo)