De virada, Flamengo vence o Corinthians e se isola ainda mais na liderança do Brasileirão

Equipe rubro-negra leva gol no início da segunda etapa e busca a virada por 2 a 1, na Neo Química Arena, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo

Publicado em 28/09/2025 às 22:57

Alterado em 29/09/2025 às 08:35

Por Rômulo Paranhos - Vitória da superação! Após fazer um primeiro tempo bem abaixo, o Flamengo voltou com outra atitude para a segunda etapa e venceu o Corinthians de virada por 2 a 1, na noite deste domingo (28), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileiro. O Rubro-Negro iniciou a etapa final levando o gol de Yuri Alberto logo no primeiro minuto, mas reagiu rapidamente com Arrascaeta. Já nos minutos finais, Luiz Araújo saiu do banco para dar a vitória ao Mengão.

Com mais um triunfo, o Mais Querido somou 54 pontos e se isolou ainda mais na liderança do campeonato. Na próxima quinta-feira (2), o Robro-Negro enfrenta o Cruzeiro, no Maracanã, em um duelo que promete fortes emoções, já que a equipe mineira é a vice-líder da competição.

O jogo

Os minutos iniciais da partida foram de um Corinthians buscando o ataque e ficando mais tempo com a posse de bola. O Flamengo, por sua vez, subiu as linhas de marcação para pressionar a saída de bola do time paulista. Aos onze minutos, o árbitro marcou pênalti de Léo Pereira em Bidon. Yuri Alberto foi para cobrança, deu a cavadinha e Rossi defendeu. Mais uma cobrança defendida pelo goleiro rubro-negro.

Após o pênalti perdido, o Corinthians seguiu melhor na partida, e aos 25’, Yuri Alberto saiu cara a cara com Rossi. Mais uma vez, o goleiro do Mengão foi decisivo e impediu o gol corintiano. Quando o Flamengo ficava com a bola, cometia muitos erros de passe e encontrava dificuldades para entrar na área adversária.

Nos minutos finais da primeira etapa, a equipe rubro-negra teve uma leve melhora e passou a ter mais a posse de bola no campo ofensivo. Aos 44’, Samuel Lino recebeu na entrada da área e ficou de frente para o gol. Na hora do chute, João Pedro travou e a bola saiu em escanteio. Nos acréscimos, Bruno Henrique abriu para Royal na direita da área e ele chutou de primeira por cima da meta. Os times foram para o intervalo com o placar em branco, mas as melhores chances foram do Corinthians.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com duas alterações. Danilo no lugar de Léo Pereira e Alex Sandro na vaga de Viña. Mas foi o Corinthians que abriu o marcador com um minuto. Yuri Alberto recebeu em velocidade, entrou na área e bate no canto para fazer 1 a 0.

Não teve tempo para a torcida corintiana comemorar o gol, porque o Mengão deixou tudo igual logo em seguida. Carrascal, dentro da área, toca para Arrascaeta, que dominou com pouco espaço e bateu seco no canto esquerdo de Hugo: 1 a 1. Com o empate, o time rubro-negro cresceu na partida e continuou buscando o ataque. Aos 14’, Carrascal ficou com o rebote na entrada da área e bateu forte. A bola passou muito perto da trave direita de Hugo.

Em contra-ataque puxado por Bruno Henrique, o atacante passou bem pela marcação e cruzou rasteiro para o meio da área. Arrascaeta tentou desviar de carrinho, mas não alcançou a bola. Na sequência, o camisa 27 deu lugar a Plata. Pouco depois, Jorginho entrou em campo no lugar de De La Cruz.

Na reta final, o Flamengo manteve a posse de bola no campo ofensivo buscando o gol da vitória. E a virada veio aos 41’! Plata cobrou rápido o lateral, Carrascal avançou pelo meio e abriu para Luiz Araújo na esquerda. O camisa 7, que tinha acabado de entrar, bateu de primeira sem chances para Hugo: 2 a 1.

Nos acréscimos, o Mengão conseguiu segurar o Corinthians e saiu de campo com uma vitória importantíssima para se isolar ainda mais na liderança do Brasileirão com 54 pontos, abrindo quatro de vantagem para o Cruzeiro, segundo colocado.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Viña (Alex Sandro); De La Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique (Plata).

Técnico: Filipe Luís.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro (Cacá), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martinez (Angileri), Maycon (Ryan) e Breno Bidon (Vitinho); Gui Negão (Talles Magno) e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior.

Ficha técnica

Corinthians 1x2 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 25ª Rodada

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Data e horário: 28/09/2025 às 20h30

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Cartões amarelos: Gustavo Henrique (COR), Yuri Alberto (COR), Alex Sandro (FLA), Matheus Bidu (COR), Danilo (FLA), Carrascal (FLA), Jorginho (FLA) e Saúl (FLA)

Gols: Yuri Alberto (1’2ºT), Arrascaeta (9’2ºT) e Luiz Araújo (41’2ºT).

