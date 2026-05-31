Em noite inspirada de Samuel Lino, Flamengo vence mais uma no Maraca pelo Brasileirão

Camisa 16 marca duas vezes, dá assistência para Pedro e Mengão conquista três pontos importantes antes da parada para a Copa do Mundo FIFA 2026

Publicado em 30/05/2026 às 18:50

Alterado em 31/05/2026 às 10:40

Por Gabriel Segantini - O Mais Querido venceu o Coritiba por 3 a 0 na tarde deste sábado (30), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com amplo domínio das ações, controlando a posse de bola, pressionando a saída adversária e criando as melhores oportunidades da partida, o Rubro-Negro construiu mais uma vitória convincente na competição. Samuel Lino, duas vezes, e Pedro marcaram os gols do triunfo, que levou o Flamengo à sua décima vitória no Brasileirão.

O jogo

O Mengão começou a partida pressionando o Coritiba e sem dar espaço para o adversário respirar. O resultado desse início intenso veio logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Após um recuo para o goleiro Pedro Rangel, a pressão do atacante Pedro forçou um passe arriscado da equipe paranaense. O companheiro do arqueiro não conseguiu dominar a bola, e, em uma jogada de rara inteligência, muito recurso e rapidez de raciocínio, o camisa 9 rubro-negro, de calcanhar e sem dominar, encontrou Samuel Lino na entrada da área. O atacante apenas deslocou o goleiro para abrir o placar no Maracanã e fazer a Nação pulsar na Casa do Inesquecível. Flamengo 1 a 0!

Com a assistência, Pedro chegou à marca de 43 passes para gol com a camisa do Flamengo, sendo o sexto na temporada. Já Samuel Lino balançou as redes pela nona vez pelo Rubro-Negro, a quinta em 2026.

Após o gol, o Flamengo manteve a intensidade e seguiu dominando as ações da partida. Com ampla circulação de bola e ocupando constantemente o campo de defesa adversário, o Mais Querido criou novas oportunidades. Nove minutos depois de abrir o placar, Ayrton Lucas arrancou desde o setor defensivo e, utilizando sua principal característica, a velocidade, chegou ao ataque em poucos segundos para finalizar com perigo. A bola acertou a rede pelo lado de fora, levando a torcida a comemorar por um instante.

A boa movimentação e a rápida troca de passes continuaram gerando oportunidades. Pela direita, Emerson Royal encontrou Luiz Araújo na entrada da área. O camisa 7 escorou para Pedro, que finalizou forte e rasteiro, obrigando Pedro Rangel a fazer boa defesa.

Já aos 35 minutos, Pedro Rocha, do Coritiba, foi expulso após uma entrada dura na canela do zagueiro Vitão. Com um jogador a menos, a equipe visitante recuou ainda mais, enquanto o Flamengo aumentou a pressão em busca do segundo gol.

Em tabela pela esquerda entre Samuel Lino e Luiz Araújo, o autor do primeiro gol cruzou para a área. Pedro tentou dominar, mas a bola escapou e sobrou para Bruno Henrique. O ídolo rubro-negro finalizou com a perna esquerda, mas Pedro Rangel conseguiu defender.

Assim como aconteceu no início da partida, o Mengão encerrou o primeiro tempo pressionando. Com dificuldades para sair jogando, o Coritiba tentou afastar a bola, que sobrou para Emerson Royal pela direita. O lateral dominou, levantou a cabeça e arriscou de fora da área, exigindo mais uma intervenção do goleiro adversário.

Após o lance, Flávio Rodrigues de Souza encerrou a primeira etapa. O Flamengo terminou os 45 minutos iniciais com 284 passes e 87% de precisão, além de 11 finalizações, cinco escanteios e 60% de posse de bola, números que evidenciaram o amplo domínio rubro-negro.

O segundo tempo começou da mesma forma: o Mais Querido trocando passes, criando associações e buscando espaços para chegar ao gol. Logo nos cinco minutos iniciais, o Flamengo pressionou a saída de bola adversária, recuperou a posse e finalizou com perigo em uma cabeçada de Pedro, que buscava o ângulo de Pedro Rangel.

Pouco depois, em mais uma longa sequência de posse e movimentação ofensiva, o Rubro-Negro envolveu a defesa adversária. Após cerca de um minuto de troca de passes, Ayrton Lucas encontrou Samuel Lino pela esquerda. O camisa 16 cruzou na medida para Pedro, que apenas empurrou para o fundo das redes. Desta vez, os papéis se inverteram.

Com a assistência, Samuel Lino chegou a 14 passes para gol pelo Flamengo, sendo nove em 2026. Já Pedro alcançou marcas expressivas: marcou seu 171º gol pelo clube, o 19º na temporada, além de registrar seu 77º gol em Campeonatos Brasileiros e o décimo nesta edição da competição. Flamengo 2 a 0!

Mantendo a pressão após o segundo gol, o Flamengo quase ampliou novamente. Dois minutos depois, Emerson Royal cruzou para a área, Gómez afastou mal e Pulgar ficou com o rebote. O volante tocou para Luiz Araújo, que ajeitou para Bruno Henrique finalizar. A bola passou por cima do travessão, muito perto do terceiro gol.

Na metade da segunda etapa, o Flamengo continou instalado no campo de ataque. Aos 24 minutos, Ayrton Lucas abriu para Samuel Lino na entrada da área. O atacante carregou para o meio e finalizou. A bola desviou em Taverna, encobriu Pedro Rangel e morreu no fundo da rede. Mais um gol do camisa 16!

Foi o décimo gol de Samuel Lino com a camisa do Flamengo e o sexto em 2026. O atacante comandou a festa da Nação no Maracanã.

Com a vitória encaminhada, o Flamengo promoveu mudanças para dar rodagem ao elenco e renovar o fôlego da equipe. Mesmo administrando a vantagem, o time seguiu criando oportunidades. Cebolinha, que entrou na segunda etapa, ainda levou perigo em uma finalização que passou rente ao travessão.

Ao término da partida, o Mais Querido ampliou os números dominantes construídos desde o primeiro tempo. O Flamengo encerrou o confronto com 61% de posse de bola, 614 passes trocados e 90% de precisão, além de 20 finalizações e seis escanteios.

Fim de jogo no Maracanã. Mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro: a décima em 17 partidas na competição.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal. Léo Ortiz (João Victor), Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Saúl) e Evertton Araújo; Luiz Araújo (Joshua), Samuel Lino (Cebolinha), Bruno Henrique e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Leonardo Jardim.

Coritiba

Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna), Tiago Cóser, jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastián Gómez (Wallisson) e Josué (Gustavo); Lavega (Felipe Jonatan), Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

Ficha técnica

Flamengo 3 x 0 Coritiba - Campeonato Brasileiro | 18ª rodada

Local: Maracanã

Data e horário: 30/05/2026, às 16h

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (BRA), Daniel Paulo Ziolli (BRA), Daniel Luís Marques (BRA) e Denis da Silva Ribeiro Serafim (BRA)

Cartões amarelos: Erick Pulgar, Evertton Araújo e Luz Araújo

Cartões vermelhos: Pedro Rocha (COR)

Gols: Samuel Lino (10’/1ºT e aos 24’/2ºT) e Pedro (14’/2ºT)

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)