Flamengo goleia o Juventude e segue na liderança do Brasileirão

Erick, Danilo, Plata, Arrascaeta e Pedro (2) marcaram os gols da vitória rubro-negra por 6 a 0

Publicado em 16/04/2025 às 23:34

Alterado em 17/04/2025 às 08:30

Por Rômulo Paranhos - Vitória com atuação de gala! Na noite desta quarta-feira (16), o Flamengo fez uma bela exibição no Maracanã ao golear o Juventude por 6 a 0, pela quarta rodada da competição nacional. Erick, Danilo, Plata, Arrascaeta e Pedro (2) balançaram as redes para o Mengão, que segue na liderança do campeonato com 10 pontos. Agora, o Flamengo terá o clássico contra o Vasco no sábado.

O jogo

A partida começou com o Flamengo ocupando o campo ofensivo e circulando a bola de pé em pé para tentar abrir espaço na defesa do Juventude. A primeira boa chance foi do time rubro-negro aos seis minutos. Arrascaeta recebeu na ponta esquerda da área e bateu de chapa buscando o canto. A bola passou perto da trave.

O Mengão abriu o placar logo aos 12’. Arrascaeta cobrou falta na área e Erick Pulgar subiu de cabeça para balançar as redes da equipe gaúcha: 1 a 0. Cinco minutos depois, o Mais Querido ampliou a vantagem. Michael encontrou Gerson pelo meio, que deu belo passe para Plata. O equatoriano deu um toque sutil na saída do goleiro para marcar o segundo.

Sem tirar o pé e de forma impiedosa, o Mengão fez o terceiro aos 21’, num início arrasador do time rubro-negro. Parecido com o primeiro gol, Arrascaeta cobrou falta na área, e desta vez, Danilo é que subiu para mandar de cabeça: 3 a 0.

Com uma vantagem confortável, o Fla tinha tranquilidade na troca de passes, envolvendo completamente o Juventude. A primeira etapa terminou e só deu Mengo!

O Flamengo voltou com uma alteração para o segundo tempo. Luiz Araújo no lugar de Erick. Vale frisar que Alex Sandro já tinha saído nos minutos finais da primeira etapa. Ele sentiu um incômodo na coxa e deu lugar a Ayrton Lucas.

Com amplo domínio da posse de bola e envolvendo o adversário, o Mengão chegou ao quarto gol em mais uma jogada de gênio de Arrascaeta. Michael encontrou o camisa 10 na entrada da área, ele dominou com um pé e bateu com o outro no cantinho direito do goleiro: 4 a 0.

Após se confirmar a goleada, Filipe Luís fez mais duas substituições. Pedro entrou no lugar de Arrascaeta, e Cebolinha na vaga de Michael. E as alterações surtiram logo efeito! Após sete meses de recuperação, Pedro voltou a balançar as redes! Wesley cruzou na medida para o camisa 9 cabecear firme para estufar e as redes, fazendo a Nação ir ao delírio cantando: “olê lê, olá, lá, o Pedro vem aí e o bicho vai pegar!”.

Aos 32’, o Mengão teve um pênalti ao seu favor! Pedro foi derrubado na área e o árbitro marcou a penalidade. O próprio camisa 9 foi para cobrança, o goleiro defendeu, e no rebote, o artilheiro completa para o gol, marcando seu segundo gol no jogo.

Nos minutos finais, o time rubro-negro manteve o domínio da posse de bola e controlou o jogo até o apito final. Exibição de gala com goleada no Maraca!

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick (Luiz Araújo), Allan e Gerson; Michael (Everton Cebolinha), Arrascaeta (Pedro) e Plata (Bruno Henrique).

Técnico: Filipe Luís.

Juventude

Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins (Marcos Paulo) e Felipinho; Davi Góes (Natã), Jadson e Mandaca; Batalla (Ênio), Giovanny e Matheus Babi (Gilberto).

Técnico: Fábio Matias.

Ficha técnica

Flamengo 6x0 Juventude – 4ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 16/04/2025 às 21h30

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)?

Cartões amarelos: Wesley (FLA) e Gilberto (JUV)

Gols: Erick Pulgar (12’1ºT), Plata (17’1ºT), Danilo (21’1ºT), Arrascaeta (10’2ºT) e Pedro (25’2ºT e 34’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)