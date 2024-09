Botafogo vence Fortaleza com dois de Igor Jesus e retoma liderança do Brasileirão

Publicado em 31/08/2024 às 23:36

Alterado em 31/08/2024 às 23:36

Com dois gols de Igor Jesus no segundo tempo, o Botafogo derrotou o Fortaleza, que não perdia há quase dois meses, por 2 a 0 neste sábado (31), no Estádio Nilton Santos, e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 50 pontos. O time cearense, que tem um jogo a menos, ficou com 48.

Com sua formação “ideal”, o Botafogo teve a iniciativa do jogo em todo o primeiro tempo, enquanto o Fortaleza esperava para contra-atacar, como já se esperava. O Glorioso demorou a encontrar espaços. Savarino, aos 13, recebeu em escanteio cobrado rapidamente e finalizou forte, mas a bola explodiu na defesa. Aos 21, os visitantes desceram rápido após uma furada de Almada, mas Marçal e depois John salvaram.

Mais para a segunda metade do primeiro tempo é que o Glorioso conseguiu criar mais. Aos 26, Luiz Henrique recebeu de Almada em boa condição, mas penteou demais e não finalizou. No minuto seguinte, Savarino cruzou e Igor Jesus, livre, cabeceou para fora, perdendo a grande chance da etapa inicial.

Aos 41 minutos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza deu pênalti para o Botafogo, apontando toque de mão do atleta do Fortaleza após chute de Marlon Freitas. O VAR Rodrigo Guarizo, no entanto, chamou para revisão corretamente, já que a bola bateu na cabeça, e a infração foi anulada.

O Botafogo começou o segundo tempo em cima, e Luiz Henrique, em duas lindas jogadas caindo da direita para o meio, chutou com perigo, primeiro por cima e depois para a defesa de João Ricardo, de manchete. Aos 15 minutos, o Glorioso chegou a balançar as redes, com Igor Jesus, mas o gol foi anulado porque Marçal, autor do cruzamento, estava impedido.

O jogo, então, ficou um pouco perigoso, com o Fortaleza tentando explorar as subidas alvinegras. Mas o gol do Botafogo enfim saiu. Aos 27 minutos, Alexander Barboza emulou Gerson na Copa de 1970, deu um lançamento lindo, Igor Jesus dominou de peito e chutou cruzado, marcando um belíssimo gol: Glorioso 1 a 0 e Nilton Santos explodindo lindamente.

Depois de ter aberto o placar, o Botafogo conseguiu controlar bem a partida, mesmo com o Fortaleza indo com tudo na tentativa de buscar o empate. E, nos acréscimos, o Glorioso ainda ampliou no contra-ataque. Tiquinho Soares deu de calcanhar, Marlon Freitas enfiou e Igor Jesus, em velocidade, tocou na saída do goleiro: 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 FORTALEZA

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 31/8/2024 – 21h

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Renda e público: R$ 1.890.400,00 / 28.594 pagantes / 32.564 presentes

Cartões amarelos: Gregore, Bastos, Artur Jorge e Marçal (BOT); Cardona, Brítez, Pedro Augusto e Kervin Andrade (FOR)

Cartões vermelhos: –

Gols: Igor Jesus 27’/2ºT (1-0) e Igor Jesus 46’/2ºT (2-0)