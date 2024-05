Botafogo perde para o Bahia no Nilton Santos e deixa a liderança do Brasileirão

Publicado em 05/05/2024 às 20:30

Alterado em 06/05/2024 às 08:27

Depois de cinco vitórias consecutivas, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 neste domingo (5), no Estádio Nilton Santos, e deixou a liderança do Campeonato Brasileiro após a quinta rodada. O Glorioso, com 9 pontos, foi ultrapassado por Athletico-PR e pelo próprio Bahia, ambos com 10.

O Fogão chegou a ter dois gols anulados – um deles com uma linha traçada pelo VAR para lá de esquisita – e encontrou um adversário duro e organizado. Chamou a atenção também a estratégia de Artur Jorge de colocar o zagueiro Alexander Barboza de centroavante no fim, quando o Alvinegro acabou sofrendo o segundo gol.

O jogo



O Botafogo começou bem no jogo, imprimindo seu estilo, e teve um gol anulado logo aos sete minutos, marcado por Luiz Henrique. Depois, o Glorioso chegou com perigo novamente e Savarino chegou a acertar o travessão, mas o bandeirinha também já havia levantado seu instrumento de trabalho.

O bom time do Bahia conseguiu se segurar bem e passou a equilibrar o jogo, explorando as laterais do Botafogo. Aos 37, Everaldo cabeceou com perigo, e John fez uma defesaça. Nos acréscimos, o VAR chamou, e o árbitro marcou pênalti para os visitantes, após chute de Arias pegar de raspão no cotovelo de Hugo. Everaldo cobrou muito bem e fez 1 a 0.

O Glorioso retornou do intervalo com Cuiabano no lugar de Hugo e, logo no primeiro minuto, balançou as redes. Damián Suárez recebeu lançamento de Marlon Freitas e jogou na área, Júnior Santos aproveitou e jogou para o gol, mas o bandeira deu impedimento. O VAR traçou as linhas (de forma bisonha) e confirmou a anulação do gol, para revolta da torcida.

Estava difícil, mas o Botafogo insistiu e conseguiu empatar aos 18 minutos: Óscar Romero deu bonito passe em elevação, Savarino chutou, Marcos Felipe espalmou, a defesa afastou mal, Marlon Freitas chegou chutando torto, mas Jeffinho dominou no meio do caminho e bateu, deixando o placar em 1 a 1.

A torcida inflamou, e o Botafogo continuou em cima. Quatro minutos depois de empatar, o Glorioso quase fez o segundo, com Cuiabano, que finalizou duas vezes em sequência, uma para defesa de Marcos Felipe e outra para fora. Porém, o Bahia trocou peças e conseguiu segurar o ímpeto alvinegro.

Nos dez minutos finais, Artur Jorge tentou algo inusitado, colocando Alexander Barboza como centroavante (isso mesmo). O Glorioso tinha a bola, se expôs e acabou tomando o gol. Aos 40 minutos, Rafael Ratão recebeu de De Pena em velocidade livre, passou por John e fez Bahia 2 a 1. E o Botafogo não conseguiu reagir.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 BAHIA

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 5/5/2024 – 18h30

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Renda e público: R$ 906.955,00 / 19.655 pagantes / 22.685 presentes

Cartões amarelos: Bastos e Alexander Barboza (BOT); Kanu e Rezende (BAH)

Cartões vermelhos: –

Gols: Everaldo 47’/1ºT (0-1), Jeffinho 18’/2ºT (1-1) e Rafael Ratão 40’/2ºT (1-2)