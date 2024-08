Botafogo goleia o Flamengo no Nilton Santos e retoma liderança do Brasileirão

...

Publicado em 18/08/2024 às 20:27

Alterado em 18/08/2024 às 21:12

Com direito a “olé” das arquibancadas no fim, o Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1 neste domingo (18), no Estádio Nilton Santos, e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro ao fim da 23ª rodada, com 46 pontos. De quebra, o Glorioso ainda abriu cinco para o rival.

A vitória encerrou ainda um longo jejum sobre o Flamengo dentro do Nilton Santos, lavando a alma do torcedor alvinegro. E encheu ainda mais de moral o Glorioso para a decisão contra o Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Libertadores.

O jogo



Sem dosar, o Botafogo saiu na frente logo aos dois minutos. Marlon Freitas lançou na área com extrema categoria e Mateo Ponte infiltrou e cabeceou no cantinho: 1 a 0. Pouco depois, Marlon Freitas quase fez o segundo, em finalização de fora da área que Rossi espalmou para escanteio.

O Botafogo acabou baixando o ritmo depois dos 15 minutos mais ou menos, o que tem sido um problema. E acabou pagando o preço. Aos 23 minutos, Léo Ortiz enfiou pelo meio, Bruno Henrique saiu à frente de Mateo Ponte e tocou por cima do goleiro John, que demorou a sair: 1 a 1.

Aí o Glorioso foi novamente tentar o gol, e chegou a balançar as redes com Igor Jesus, mas o lance foi anulado porque Gregore, que deu o passe de cabeça, estava impedido. E foi o Flamengo quem assustou depois, primeiro com Ayrton Lucas, de fora da área, e depois com Carlinhos, que finalizou por cima após mais um passe de Léo Ortiz.

O gol que o Botafogo precisava saiu aos oito minutos: Mateo Ponte inverteu a jogada, Thiago Almada desceu e velocidade, invadiu a área e chutou, a bola bateu em três defensores do Flamengo e Igor Jesus aproveitou e jogou para as redes, fazendo 2 a 1. Quatro minutos depois, Almada quase fez o segundo, em finalização de fora da área que Rossi defendeu.

A parada poderia ficar mais tranquila ainda para o Botafogo aos 20 minutos, depois que o árbitro deu falta de Ayrton Lucas em Luiz Henrique – o VAR viu que o toque foi dentro da área, o que significa pênalti. Almada foi para a cobrança aos 22 minutos e bateu muito mal, facilitando a defesa de Rossi.

Depois disso, o Botafogo enfileirou chances perdidas. Aos 23, Luiz Henrique fez jogada espetacular e rolou para trás, mas Tiquinho Soares acabou isolando na marca do pênalti. Pouco depois, Savarino recebeu lançamento de Barboza, entrou na área e finalizou nas mãos de Rossi.

Aos 30, Luiz Henrique recebeu de Matheus Martins, limpou a marcação e chutou rente à trave. Três minutos depois, uma jogadaça: Luiz Henrique tocou, Tiquinho Soares deu de calcanhar e Matheus Martins chutou rasteiro nas mãos de Rossi. À essa altura, não seria exagero que o Botafogo já poderia estar goleando seu rival.

O “ufa” saiu aos 39 minutos: Tchê Tchê, que entrou como lateral-direito, enfiou na direita, Savarino foi à linha de fundo, cruzou e Matheus Martins, na segunda trave, dessa vez não desperdiçou e fez 3 a 1. E aí a festa foi completa no Estádio Nilton Santos, com direito a “olé” nas arquibancadas. Teve tempo ainda para Matheus Martins, nos acréscimos, transformar a vitória em goleada: 4 a 1.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 1 FLAMENGO

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 18/8/2024 – 18h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Renda e público: –

Cartões amarelos: Cuiabano, Mateo Ponte, Alexander Barboza e Savarino (BOT); Ayrton Lucas e Carlinhos (FLA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Mateo Ponte 2’/1ºT (1-0), Bruno Henrique 23’/1ºT (1-1), Igor Jesus 8’/2ºT (2-1), Matheus Martins 39’/2ºT (3-1) e Matheus Martins 48’/2ºT (4-1)