Botafogo só empata com Vitória no Nilton Santos e deixa a liderança do Brasileirão

Publicado em 23/11/2024 às 21:30

Alterado em 23/11/2024 às 22:08

Complicado. O Botafogo tropeçou pela terceira vez seguida, empatando com o Vitória em 1 a 1 neste sábado (23), no Estádio Nilton Santos, e acabou perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro após 15 rodadas. Com 70 pontos, o Glorioso foi ultrapassado pelo Palmeiras, que venceu o lanterna Atlético-GO e foi a 70, mas com uma vitória a mais (21 contra 20).

Botafogo e Palmeiras se enfrentam na próxima terça-feira, no Allianz Parque, numa espécie de “final antecipada”. E, depois disso, o Glorioso terá pela frente nada mais nada menos do que a grande decisão da Libertadores, sábado que vem, em Buenos Aires, contra o Atlético-MG. Que semana!

O jogo



Sem Luiz Henrique e Alexander Barboza, suspensos, e Marlon Freitas e Alex Telles, poupados, o Botafogo foi a campo com um time meio torto e desfigurado. Teve a posse de bola, mas criou pouco e acabou saindo atrás no placar. Aos 20 minutos, após cruzamento do lado direito, Bastos tentou cortar e a bola caiu no pé de Alerrandro, que ajeitou e finalizou cruzado, sem chances de defesa para John: 1 a 0.

A bola estava queimando no pé dos jogadores, e na arquibancada a paciência também estava curta com tantos erros. Até Thiago Almada, por exemplo, estava irritando. O Botafogo só foi conseguir produzir algo mais agudo mesmo aos 39 minutos: Almada enfiou, Cuiabano cruzou rasteiro e Igor Jesus chegou finalizando de carrinho, mas o goleiro Lucas Arcanjo salvou. E o Fogão foi para o intervalo sob vaias.

Artur Jorge mexeu, colocando Mateo Ponte, Eduardo e Tiquinho em campo, e o Botafogo foi mais incisivo, trazendo a torcida de volta. Aos quatro minutos, Eduardo lançou, Igor Jesus dominou no peito e bateu forte, e Lucas Arcanjo defendeu. Três minutos depois, o goleiro do Vitória fez mais uma boa defesa, em chute forte de Tiquinho. No lance seguinte, Almada finalizou e Ricardo Ryller conseguiu desviar de forma providencial.

O Botafogo seguiu em cima, colocando mais meias e atacantes em campo, indo para o tudo ou nada. O Vitória conseguiu se defender bem e abusou da cera quando pode, com a conivência do árbitro Ramon Abatti Abel. E o Glorioso não desistiu. Aos 42 minutos, Matheus Martins cruzou, Tiquinho Soares cabeceou, a bola desviou em Wagner Leonardo e entrou: 1 a 1.

Os minutos finais foram de pressão absurda do Botafogo, com o Estádio Nilton Santos pulsando. Mas a tão necessária e desejada vitória não veio para o lado alvinegro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 VITÓRIA

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 23/11/2024 – 19h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Renda e público: R$ 2.419.790,00 / 29.235 pagantes / 35.491 presentes

Cartões amarelos: Gregore, Mateo Ponte, Artur Jorge e Cuiabano (BOT); Willian Oliveira, PK, Lucas Esteves e Carlos Eduardo (VIT)

Cartões vermelhos: Tiquinho Soares 52’/2ºT (BOT)

Gols: Alerrandro 20’/1ºT (0-1) e Tiquinho Soares 42’/2ºT (1-1)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte – Intervalo), Adryelson, Bastos e Cuiabano; Gregore (Óscar Romero 23’/2ºT), Tchê Tchê (Eduardo – Intervalo) e Thiago Almada (Matheus Martins 13’/2ºT); Júnior Santos (Tiquinho Soares – Intervalo), Igor Jesus e Savarino – Técnico: Artur Jorge.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu, Neris e Wagner Leonardo; Raul Cáceres (Willean Lepo 30’/2ºT), Ricardo Ryller (Filipe Machado 15’/2ºT), Willian Oliveira, Matheusinho (Gustavo Mosquito 11’/2ºT) e Lucas Esteves; Janderson (Carlos Eduardo 11’/2ºT) e Alerrandro (Léo Naldi 30’/2ºT) – Técnico: Thiago Carpini.