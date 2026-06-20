Brasil vence Haiti e desencanta na Copa do Mundo

Seleção faz 3 a 0, lidera o Grupo C e ganha confiança, mas ainda precisa evoluir para seguir viva no Mundial

Publicado em 20/06/2026 às 00:22

Alterado em 20/06/2026 às 00:22

O Brasil finalmente desencantou na Copa do Mundo ao vencer o Haiti por 3 a 0, nesta sexta-feira, na Filadélfia. O resultado trouxe alívio para os jogadores e para a comissão técnica, além de recolocar a Seleção em boa posição no Grupo C.

Mesmo diante de um adversário tecnicamente frágil, o time de Carlo Ancelotti mostrou mais organização do que na estreia e construiu a vitória com tranquilidade no primeiro tempo. Ainda assim, a atuação deixou claro que a equipe precisará evoluir para ir mais longe no torneio.

Vini Jr. assume o protagonismo

Todos os gols marcados pelo Brasil até aqui na competição passaram de alguma forma pelos pés de Vini Jr. Contra o Haiti, o camisa 7 marcou uma vez, deu a assistência para Matheus Cunha ampliar e ainda iniciou a jogada do primeiro gol do atacante do Flamengo. Foi uma atuação que reforçou sua condição de principal referência ofensiva da Seleção.

Ele também foi importante na fluidez do jogo, mesmo cometendo alguns erros conhecidos, como reter demais a bola em certos momentos. Ainda assim, o atacante do Real Madrid apareceu, participou e não se escondeu em campo, algo valioso em um momento de ausência prolongada de Neymar e de dúvidas sobre outras opções do ataque.

Matheus Cunha e os ajustes de Ancelotti

Matheus Cunha aproveitou bem a chance dada por Ancelotti e saiu fortalecido da partida. O atacante fez um gol de oportunismo e mostrou precisão no segundo, em finalização de canhota, sinalizando que pode ganhar espaço na equipe titular.

Entre as mudanças na escalação, Danilo entrou na lateral-direita e teve atuação segura, enquanto Raphinha deixou o campo no primeiro tempo com dores. Endrick entrou na etapa final, foi muito celebrado pela torcida e quase teve a chance de marcar, mas ficou sem a bola chegar com frequência suficiente para se destacar mais.

Brasil lidera o Grupo C e pensa no mata-mata

Com a vitória, o Brasil chegou aos mesmos quatro pontos do Marrocos, mas permanece na liderança do Grupo C pelo saldo de gols. O Haiti, sem somar pontos, ocupa a lanterna da chave.

Na próxima rodada, a Seleção enfrenta a Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami. O objetivo é confirmar a classificação em primeiro lugar para chegar ao mata-mata em condição mais favorável, mas a equipe ainda precisa corrigir problemas na transição do meio-campo e na consistência defensiva.