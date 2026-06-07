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Domingo, 07 de de 2026

ESPORTES

Wesley é cortado da Seleção e Éderson entra na lista de Ancelotti

Lateral-direito sofreu lesão na coxa e está fora da Copa do Mundo; volante da Atalanta foi chamado para a vaga

Por ESPORTES JB
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Publicado em 07/06/2026 às 14:32

Alterado em 07/06/2026 às 16:29

Wesley teve distensão na virilha Foto: CBF

O lateral-direito Wesley foi cortado do grupo da Seleção Brasileira na manhã deste domingo (7), após a confirmação de uma lesão na coxa esquerda. O jogador da Roma sentiu o problema ainda no primeiro tempo do amistoso contra o Egito, disputado no sábado (6), em Cleveland, e passou por testes médicos antes da decisão final.

Com o diagnóstico, o atleta não segue com a equipe e está fora da Copa do Mundo. A baixa acontece às vésperas da estreia do Brasil, que vinha ajustando os últimos detalhes da preparação para o torneio.

Éderson é o escolhido para a vaga

Para substituir Wesley, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta. O jogador de 26 anos já havia sido chamado por Ancelotti em sua primeira lista no comando da Seleção Brasileira e retorna ao grupo em um momento decisivo da preparação.

No futebol brasileiro, Éderson passou por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza antes de seguir para a Europa, onde está desde 2022. Agora, ele assume a vaga aberta por lesão e passa a integrar o elenco que disputará a competição.

Brasil estreia contra Marrocos

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no sábado (13), às 19h, contra Marrocos, em Nova Jersey. A equipe segue a preparação com a mudança confirmada na lista e com a expectativa de iniciar o Mundial com o grupo ajustado pelo treinador.

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