ESPORTES
Wesley é cortado da Seleção e Éderson entra na lista de Ancelotti
Por ESPORTES JB
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Publicado em 07/06/2026 às 14:32
Alterado em 07/06/2026 às 16:29
O lateral-direito Wesley foi cortado do grupo da Seleção Brasileira na manhã deste domingo (7), após a confirmação de uma lesão na coxa esquerda. O jogador da Roma sentiu o problema ainda no primeiro tempo do amistoso contra o Egito, disputado no sábado (6), em Cleveland, e passou por testes médicos antes da decisão final.
Com o diagnóstico, o atleta não segue com a equipe e está fora da Copa do Mundo. A baixa acontece às vésperas da estreia do Brasil, que vinha ajustando os últimos detalhes da preparação para o torneio.
Éderson é o escolhido para a vaga
Para substituir Wesley, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta. O jogador de 26 anos já havia sido chamado por Ancelotti em sua primeira lista no comando da Seleção Brasileira e retorna ao grupo em um momento decisivo da preparação.
No futebol brasileiro, Éderson passou por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza antes de seguir para a Europa, onde está desde 2022. Agora, ele assume a vaga aberta por lesão e passa a integrar o elenco que disputará a competição.
Brasil estreia contra Marrocos
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no sábado (13), às 19h, contra Marrocos, em Nova Jersey. A equipe segue a preparação com a mudança confirmada na lista e com a expectativa de iniciar o Mundial com o grupo ajustado pelo treinador.