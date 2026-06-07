Brasil vence Egito por 2 a 1 no último amistoso antes do Mundial

Bruno Guimarães e Endrick fizeram os gols da equipe comandada por Carlo Ancelotti

Publicado em 06/06/2026 às 21:57

Alterado em 07/06/2026 às 10:18

Endrick (ajoelhado) comemora o segundo gol do Brasil em Cleveland, com Rafinha (à direita) e Fabinho Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira venceu o Egito por 2 a 1, em Cleveland, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti contou com 64.311 torcedores no Huntington Bank Field e conseguiu encerrar a preparação com um resultado positivo.

Bruno Guimarães abriu o placar logo no início da partida, e o Egito empatou pouco depois, em uma falha da defesa brasileira. No segundo tempo, Endrick marcou o gol da vitória após boa jogada construída pela direita, garantindo o triunfo da Seleção.

Pressão alta e testes na equipe

O Brasil começou pressionando a saída de bola do adversário e criou diversas oportunidades ainda na etapa inicial. Vini Jr., Raphinha e Igor Thiago tiveram chances de ampliar, mas pararam na boa atuação do goleiro Shobeir. Wesley também deixou o campo com dores na virilha esquerda e foi substituído por Danilo.

No intervalo, Ancelotti promoveu várias mudanças, como já havia feito em amistosos anteriores, e a Seleção voltou com mais intensidade. Nos primeiros minutos da etapa final, o Egito mal conseguiu passar do meio de campo, enquanto o Brasil manteve o domínio territorial e buscou ampliar a vantagem.

Endrick decide e Brasil chega embalado

Além de decidir a partida, Endrick chegou ao quarto gol pela Seleção Brasileira e voltou a marcar após dois anos sem balançar a rede com a camisa do país. O time ainda criou novas chances, especialmente com Luiz Henrique, que deu trabalho à defesa egípcia com jogadas individuais.

Agora, a Seleção volta suas atenções para a estreia na Copa do Mundo, marcada para o próximo sábado, contra o Marrocos, em Nova Jersey. O amistoso contra o Egito deixou a impressão de um time competitivo, com intensidade na marcação e alternativas ofensivas para a competição.