ESPORTES
Ancelotti vai testar Paquetá e Igor Thiago em amistoso contra Egito
Por ESPORTES JB
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Publicado em 06/06/2026 às 09:02
Alterado em 06/06/2026 às 09:04
A seleção brasileira entra em campo neste sábado (6) para o último amistoso antes da Copa do Mundo, contra o Egito, em Cleveland. A partida será usada por Carlo Ancelotti como oportunidade final para observar opções e ajustar a equipe antes da estreia no torneio.
O treinador italiano confirmou que pretende promover mudanças durante o jogo e que ainda não deve anunciar a escalação completa. A ideia é aproveitar o confronto para testar alternativas e ampliar o leque de possibilidades do time.
Paquetá e Igor Thiago podem começar jogando
Entre as novidades, Lucas Paquetá e Igor Thiago aparecem como candidatos a titulares. Ancelotti explicou que quer observar Paquetá por suas características diferentes no meio-campo e também dar minutos a Igor Thiago, buscando novas soluções ofensivas.
No planejamento da comissão técnica, os dois devem entrar nas vagas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Douglas Santos também será testado na lateral esquerda, no lugar de Alex Sandro, enquanto Weverton deve ganhar oportunidade no gol.
Desgaste, Neymar e preparação final
Gabriel Magalhães será poupado após o desgaste da final da Liga dos Campeões pelo Arsenal. Segundo Ancelotti, o defensor voltou cansado e não participará do amistoso, com foco em estar recuperado para a estreia da seleção na Copa do Mundo.
Neymar, por sua vez, permanece em Nova Jersey em tratamento intensivo por causa de uma lesão muscular na panturrilha. O atacante fará nova ressonância magnética na segunda-feira, e a comissão técnica mantém otimismo de que ele possa voltar aos treinos com o grupo na próxima semana, caso a recuperação evolua bem.
Estreia do Brasil no Mundial
A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey, pelo Grupo C. A chave ainda conta com Haiti e Escócia, e o amistoso contra o Egito é visto como a última chance para Ancelotti fazer ajustes finais antes da competição.