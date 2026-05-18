Ancelotti anuncia os nomes da seleção da Copa 2026: Neymar e mais 25

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Publicado em 18/05/2026 às 18:03

Alterado em 18/05/2026 às 21:09

O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou, no final da tarde desta segunda-feira (18) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a relação de 26 convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. E a grande novidade foi a presença do nome do atacante Neymar. Aos 34 anos de idade, o camisa 10 do Santos disputará o quarto Mundial de sua carreira (depois de 2014, 2018 e 2022).

Convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio) e Ederson (Fenerbahçe).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth), Vinicius Júnior (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona).

Neymar

Neymar defendeu a seleção brasileira pela última vez no dia 17 de outubro de 2023. Naquela oportunidade, o Brasil, que era comandado pelo técnico Fernando Diniz, foi derrotado por 2 a 0 pelo Uruguai, em Montevidéu, em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A lembrança deste jogo é de amarga lembrança para o atacante, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo por causa de uma lesão.

Desta forma, a convocação desta segunda-feira é a primeira do camisa 10 do Santos para a seleção brasileira sob o comando do italiano Carlo Ancelotti.

Jogos preparatórios

Antes do início da Copa de 2026 o Brasil fará duas partidas preparatórias. A primeira servirá como despedida da torcida brasileira antes da disputa do Mundial. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Depois, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h. Na segunda rodada, a seleção brasileira encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 21h30. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h. (com Agência Brasil)

"Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores, porque a concorrência nesse país é muito alta. Sei perfeitamente que alguns jogadores que estiveram conosco não estarão contentes com essa lista, sinto muito por isso, quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse ano e também a quem não esteve e fez um esforço fantástico para estar nessa lista. Acreditamos que é uma lista capaz de desenvolver um futebol de qualidade, com um espírito coletivo extraordinário, com concentração e disciplina. Não é uma lista perfeita, estou certo disso, mas tenho que dizer que não vai ganhar a equipe perfeita, a equipe perfeita não existe. Acho que pode ganhar a Copa do Mundo a equipe mais resiliente. Queremos ser a equipe mais resiliente do mundo para ganhar a Copa do Mundo. Não tenho medo de dizer que queremos ganhar, é uma expectativa alta, que te dá mais motivação, e isso é um aspecto muito importante", afirmou Ancelotti antes de anunciar a lista.

"Recebi muitos conselhos, muitos. Jornalistas, comentaristas, influencers, cantores, jogadores, ex-jogadores, em todas as partes do mundo. Agradeço a todos, mas tenho que dizer que o trabalho feito pela comissão técnica durante o ano foi um trabalho muito bom, feito com competência, seriedade, profissionalismo e competição. Acho que tenho todas as informações possíveis para fazer uma lista com menos erros. Não quero ser arrogante de dizer que sou a pessoa mais indicada a tomar essa decisão, mas agradeço a todos pelos conselhos", completou o italiano.