Brasil desembarca em Nova Jersey para reta final antes da Copa

Seleção chega aos Estados Unidos, faz primeiro treino e encara o Egito antes da estreia contra o Marrocos

Publicado em 02/06/2026 às 11:09

Alterado em 02/06/2026 às 16:05

A seleção brasileira masculina de futebol desembarcou na manhã desta terça-feira (2) no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, para iniciar a fase final de preparação antes da Copa do Mundo. A delegação seguiu diretamente para o Hotel The Ridge, também na cidade, onde ficará concentrada nos próximos dias.

Logo após a chegada, o técnico Carlo Ancelotti comentou o momento da equipe e afirmou que o Brasil chega pronto para competir com qualquer adversário. Segundo o treinador italiano, não há um favorito absoluto na competição, já que diversas seleções têm qualidade para brigar pelo título.

Primeiros treinos e adaptação

Mesmo após uma viagem de cerca de 10 horas e com a possibilidade de sintomas de jet lag, a seleção brasileira fará o primeiro treino na tarde desta terça-feira, a partir das 17h no horário de Brasília. A atividade será realizada no CT do New York Red Bulls, em Morris, a cerca de 18 quilômetros de Nova Jersey.

A comissão técnica quer aproveitar ao máximo os últimos dias antes da estreia para ajustar o time e manter o ritmo após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no último domingo (31), no Maracanã. O resultado reforçou a confiança do grupo para a reta final da preparação.

Último amistoso antes da estreia

Antes de entrar em campo na Copa do Mundo, o Brasil ainda terá um compromisso importante. No próximo sábado (6), a equipe enfrenta o Egito em amistoso no Huntington Bank Field, em Cleveland, Ohio, às 19h. O confronto será o último teste antes da estreia oficial no Mundial.

Faltam nove dias para a abertura da Copa do Mundo e a seleção brasileira já tem data marcada para seu primeiro jogo. A Amarelinha estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho, um sábado, em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia, e inicia a caminhada com a expectativa de confirmar o bom momento apresentado na preparação.