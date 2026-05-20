O corpo de oito jogos: por que a Copa 2026 será decidida no banco e o que isso significa para o Brasil de Ancelotti

Publicado em 20/05/2026 às 21:30

Alterado em 20/05/2026 às 21:30

Existe um número que vai definir a Copa do Mundo de 2026, e ele não é a quantidade de gols do Vini Jr., nem os anos do Messi, nem a posse de bola do time da Alemanha. O número é oito. Oito jogos em pouco mais de cinco semanas é o que uma seleção campeã vai precisar disputar entre 11 de junho e 19 de julho — atravessando três países, fusos horários, climas e altitudes que nenhum Mundial anterior obrigou um único elenco a enfrentar. Esta Copa não será apenas a maior da história em número de seleções (48) e partidas (104). Será, sem exagero algum, o maior experimento físico já realizado no futebol profissional.

E entender isso é entender por que o hexa brasileiro pode ser decidido por uma variável que ninguém costuma colocar na manchete: a profundidade do banco, a qualidade da comissão médica e a disposição do treinador de rodar o time. Carlo Ancelotti vai gerir 26 jogadores. A pergunta é se ele vai usar todos os 26 — ou se vai cair na mesma armadilha em que muitos times europeus já caíram nas últimas três temporadas.



A tempestade perfeita: por que 2026 é diferente

Para entender o tamanho do desafio, é preciso olhar para o que aconteceu nos 12 meses anteriores ao Mundial. A temporada europeia 2025/26 que acaba de terminar foi a mais carregada da história moderna do futebol: campeonatos nacionais com mais de 38 rodadas, uma Champions League reformulada com fase de liga expandida, copas nacionais, Nations League e — o ponto de virada — o Mundial de Clubes da FIFA disputado nos EUA no verão de 2025, que se estendeu até meados de julho.



O resultado é que jogadores de Real Madrid, PSG, Chelsea, Bayern e Manchester City chegaram à temporada 2025/26 com férias reduzidas a poucas semanas, depois entraram em mais 10 meses de jogos a cada três ou quatro dias, e agora desembarcam na América do Norte para enfrentar a Copa mais longa da história. A FIFPRO, sindicato mundial dos jogadores, alertou que a carga de jogos pode aumentar até 11% no ciclo recente. Não é coincidência que o sindicato tenha entrado com ação judicial contra a FIFA no âmbito da União Europeia, acusando a entidade de abusar de posição dominante no calendário.



A FIFPRO encomendou um estudo com 70 especialistas em medicina esportiva — o chamado Delphi Study — que definiu 12 garantias mínimas para proteger atletas: férias obrigatórias de quatro semanas no fim da temporada, pausas no meio do ano, mínimo de quatro semanas de pré-temporada de reatletização, entre outras. Praticamente nenhuma delas está sendo respeitada pelo calendário que leva ao Mundial de 2026. Não é opinião — é consenso médico documentado, ignorado na prática.



A isso some-se o calor. No Mundial de Clubes de 2025, quatro partidas foram disputadas com temperatura acima de 28°C, o limite de segurança da FIFPRO, e outras 17 partidas ocorreram em níveis próximos do perigoso. Junho e julho em Dallas, Miami, Houston e Kansas City são notoriamente mais quentes do que isso. Tem ainda a Cidade do México, a 2.240 metros de altitude, que entra no roteiro de quem cair em determinados confrontos eliminatórios.



A geografia que ninguém calcula

A regra dos 26 jogadores convocados foi mantida pela FIFA — herança do Mundial do Catar, oficialmente para dar flexibilidade aos treinadores. Mas há um detalhe que poucas reportagens destacam: a distribuição geográfica dos jogos eliminatórios. As oitavas de final estarão espalhadas entre São Francisco, Los Angeles, Toronto, Vancouver, Dallas, Miami e Kansas City. As quartas, entre Houston, Filadélfia, Nova Jersey e Cidade do México.



Para se ter dimensão: um voo de Toronto à Cidade do México leva cerca de cinco horas no ar, com um dia inteiro de deslocamento. Costa Leste e Costa Oeste dos EUA estão separadas por quase 5.000 km — uma distância equivalente à que separa Lisboa de Moscou. Dependendo do chaveamento, uma seleção pode jogar nas oitavas em Vancouver e na semifinal em Atlanta, com três fusos horários, dois climas radicalmente diferentes e milhares de quilômetros entre as partidas. Esse "imposto invisível" de viagem é uma variável tática nova, e nenhum dos grandes favoritos sabe ainda qual rota receberá no sorteio do mata-mata.



O Brasil de Ancelotti: vantagens e o risco que ninguém comenta

O Brasil chega com pelo menos três vantagens estruturais claras. A primeira é o calor: jogadores brasileiros, em larga maioria, cresceram fisicamente preparados para temperaturas elevadas. Vinte e seis graus de manhã em Houston não impressionam quem treinou a vida toda no Nordeste ou no interior. A segunda é a profundidade ofensiva: pouquíssimas seleções no mundo têm a redundância de talento que o Brasil oferece nos setores avançados. Vini Jr., Raphinha, Estêvão, Matheus Cunha, João Pedro, Rodrygo, Luiz Henrique — qualquer combinação produz uma linha de ataque competitiva. A terceira é a fase de grupos relativamente generosa: contra Marrocos, Haiti e Escócia, há margem real para rodar elenco e poupar titulares.



O risco, porém, é o próprio Ancelotti. O italiano construiu uma carreira histórica no Real Madrid baseada em confiar em um núcleo estreito de jogadores — geralmente os mesmos 13 ou 14. Em uma Copa de oito jogos com viagens continentais e calor extremo, esse perfil pode ser perigoso. Em entrevistas recentes ele admitiu ter "uma ideia clara do plantel", mas reconheceu que a definição dos 26 é difícil e que vai observar até o último dia. Sobre Neymar, foi explícito: a avaliação será mais física do que técnica. "No futebol moderno, para aproveitar o talento dele, o jogador tem que estar em uma condição física boa", disse o treinador. A declaração resume o espírito do torneio: nesta Copa, talento sem motor não joga.



A escolha do esquema com dois volantes — que Ancelotti tem repetido — também ajuda nesse contexto. Casemiro e Bruno Guimarães oferecem solidez, mas pesam fisicamente. Andrey Santos e Lucas Paquetá são opções com fôlego mais novo para rodar a posição.



Quem está estruturalmente bem posicionado

Olhando o cenário internacional friamente, três seleções têm o perfil mais adequado para o "corpo de oito jogos": a França, com a maior reserva de talento do planeta — o segundo time de Didier Deschamps se classificaria para qualquer Mundial; a Espanha de Luis de la Fuente, treinador que demonstrou na Euro 2024 que rotaciona de verdade, mudando até cinco peças entre partidas sem perder identidade; e a Inglaterra de Thomas Tuchel, com a cultura de rodízio do futebol inglês e a maior profundidade de zagueiros e goleiros do mundo.



Do outro lado do espectro, a Argentina chega com a desvantagem estrutural mais clara: um núcleo envelhecido (Messi, Di María, Otamendi, Paredes) em um torneio desenhado para punir minutos acumulados.



A leitura honesta é esta: a Copa de 2026 pode ser a primeira em que a seleção com o melhor onze inicial não vence. Pode ser, pela primeira vez, vencida pela seleção com os melhores 15 a 20 jogadores e com o treinador disposto a usá-los. É uma Copa de gestão antes de ser uma Copa de futebol.



Essa lógica também interessa a quem acompanha análises esportivas, projeções de desempenho e as casas de apostas mais usadas pelos apostadores brasileiros, já que profundidade de elenco e gestão física podem influenciar diretamente a leitura dos favoritos.



Quem entendeu isso lá em 2024 — preparando elencos, rodando jovens, investindo em comissão médica de ponta — tem uma vantagem que não aparece em nenhum ranking da FIFA.



Para o torcedor brasileiro, fica a pergunta: Ancelotti vai confiar nos 26, ou vai virar mais um treinador europeu que descobriu, na semifinal, que seu time não tinha pernas? A resposta a essa pergunta, e não o nome de quem cobra o pênalti decisivo, é o que pode separar o Brasil do hexa.

