Ancelotti atualiza sobre recuperação de Neymar antes da Copa

Técnico da Seleção Brasileira disse que o atacante evolui bem, mas o retorno aos treinos dependerá do resultado de nova ressonância

Publicado em 05/06/2026 às 12:42

Alterado em 05/06/2026 às 12:42

Carlo Ancelotti atualizou a situação de Neymar e afirmou que o atacante segue evoluindo na recuperação da lesão na panturrilha. Segundo o técnico da Seleção Brasileira, o jogador faz um trabalho individual consistente e deverá passar por uma nova ressonância magnética na próxima semana.

O exame será determinante para definir se Neymar poderá retornar aos treinos com o restante do grupo. A CBF confirmou que a avaliação está marcada para segunda-feira (8), enquanto o camisa 10 do Santos permanece em Nova Jersey para continuar o tratamento.

Recuperação de Neymar segue monitorada

Neymar está fora do amistoso contra o Egito, marcado para sábado (6), em Cleveland. O atacante trata uma lesão de grau 2 na panturrilha e, até aqui, a comissão técnica mantém cautela sobre seu retorno às atividades coletivas.

Durante a coletiva, Ancelotti disse estar satisfeito com a resposta do jogador ao tratamento e indicou que a decisão sobre a liberação para treinar com o elenco dependerá do resultado do novo exame.

Ancelotti fala em grupo forte e projeta a Copa de 2026

Além de comentar a situação de Neymar, o treinador afirmou que a Seleção tem um grupo forte e com muitos recursos. Ele também disse não enxergar uma favorita clara ao título da Copa do Mundo de 2026 neste momento.

Ao comparar Brasil e Itália, Ancelotti destacou que o talento brasileiro é algo natural, enquanto o estilo italiano se baseia no trabalho. Para ele, a união dessas características pode ser decisiva no futuro da equipe.

Segundo o técnico, um “í­talo-brasileiro” pode ter condições de ganhar a Copa, reforçando sua confiança na mistura entre qualidade técnica e organização.