CBF anuncia filho de Ancelotti como auxiliar técnico da seleção

Davide Ancelotti deve chegar a São Paulo neste final de semana

Publicado em 07/06/2025 às 14:50

Alterado em 08/06/2025 às 14:25

Carlo Ancelotti com seu filho Davide, que será um dos auxiliares técnicos da seleção brasileira Foto> Ansa/Epa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou Davide Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, como o novo integrante da equipe.

A entidade confirmou que o italiano de 35 anos chegará a São Paulo ainda neste final de semana (7 e 8).

Segundo comunicado da CBF publicado na última sexta-feira (6), Davide será um dos auxiliares técnicos da seleção.

"A CBF dá as boas-vindas a Davide Ancelotti e confia que sua presença será um importante reforço na caminhada da seleção brasileira rumo aos seus objetivos", diz a nota, reforçando que sua chegada "representa mais um passo" da confederação "na busca por inovação e aprimoramento técnico".

"Sua experiência internacional e metodologias de treinamento serão fundamentais para o desenvolvimento dos jogadores e para a construção de uma equipe ainda mais competitiva", acrescenta a CBF.

O filho de Carlinhos iniciou a carreira como auxiliar técnico em 2015 e já passou por Napoli, Everton, Bayern de Munique e Real Madrid. Além disso, Davide tem sólida formação acadêmica em ciências esportivas, com certificado PRO da FIFA, que habilita a atuação como treinador de futebol no âmbito profissional. (com Ansa)