Carlo Ancelotti será o técnico do Brasil na Copa do Mundo de 2026

O italiano Carlo Ancelotti está acertado para comandar a seleção brasileira a partir de 2024, quando acaba seu contrato com o Real Madrid-ESP. A informação foi revelada pelo jornalista André Rizek, do Sportv.

Legalmente, o técnico de 64 anos não pode assinar contratos até janeiro, visto que seu vínculo atual com os merengues acaba em junho do ano que vem. Segundo a lei, só é permitida a assinatura de pré-contratos sem arcar com multas a seis meses do fim do vínculo.

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) garante que houve um final feliz nas tratativas, mesmo que de forma verbal. As partes entraram em consenso após dois encontros que o italiano e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, tiveram na Espanha semana passada.

A negociação prevê que Ancelotti indique alguém, na Europa, para fazer a transição na Seleção, até sua chegada. Este profissional vai dividir a tarefa com Ramon Menezes, técnico interino do Brasil, que será responsável por acompanhar os jogadores que atuam no Brasil.

O Real Madrid, segundo a entidade, já está ciente de todos os passos. Nem CBF, nem o clube espanhol farão qualquer tipo de anúncio até janeiro. Até lá, teremos apenas informações de bastidor.

Em janeiro, Ancelotti comunicará em um documento ao clube que não tem interesse na cláusula de renovação contratual, que ele e o Real poderiam exercer. Por isso, o anúncio da Seleção deve ser apenas no começo de 2024, mesmo.

Segundo a CBF, o Real Madrid recebeu com naturalidade o desejo do treinador de buscar este novo desafio. Como atleta, Ancelotti disputou duas Copas (1986 e 1990). Como técnico, ele tem tudo para disputar a primeira Copa do Mundo em 2026.

Carlo Ancelotti é considerado um dos melhores treinadores do mundo, sobretudo por conta dos feitos com o Real Madrid. A chegada do técnico italiano à Seleção Brasileira agrada aos jogadores, mas o contrato com o clube espanhol tem sido a maior dificuldade. Enquanto o Brasil fica sem um treinador, Ramon Menezes assume à frente de forma interina.

Carreira

Com passagem por diversos clubes do futebol europeu e uma trajetória vitoriosa, o treinador italiano coleciona inúmeros títulos na carreira. Ancelotti é o maior vencedor da Liga dos Campeões, com quatro conquistas da competição continental mais importante do mundo: duas pelo Milan (2003 e 2007) e duas pelo Real Madrid (2014 e 2022).

Pela equipe merengue, foi campeão do Campeonato Espanhol (2021/22), duas vezes da Copa do Rei (2013/14 e 2021/22), da Supercopa da Espanha (2022/22), duas vezes da Liga dos Campeões (2013/14 e 2021/22), duas vezes da Supercopa da Uefa (2013/14 e 2021/22) e, por fim, venceu duas vezes o Mundial de Clubes (2014 e 2023).

Também é o único treinador a vencer as cinco principais ligas europeias. Além dos títulos nacionais pelo Real, foi campeão do italiano, com o Milan, da Premier League, com o Chelsea, do francês, com o Paris Saint Germain e do Alemão, com o Bayern de Munique.