Lateral Wesley chega à Itália para assinar com o Roma

Brasileiro deixou o Flamengo, que confirmou Emerson Royal

Publicado em 27/07/2025 às 11:08

Alterado em 27/07/2025 às 14:20

Wesley chegando no aeroporto Foto: Ansa

O lateral direito brasileiro Wesley desembarcou neste domingo (27) na Itália para assinar contrato com a Roma e foi recebido por dezenas de torcedores no Aeroporto de Fiumicino, após um voo direto do Rio de Janeiro.

O jogador de 21 anos trocará o Flamengo pelo clube giallorosso por um valor de 25 milhões de euros (R$ 163,4 milhões) e fará os exames médicos de rotina antes de ser anunciado oficialmente.

Wesley chegou em Fiumicino nas primeiras horas da manhã e foi recebido calorosamente por torcedores romanistas, para quem assinou autógrafos em camisas e cachecóis.

O brasileiro é o terceiro reforço da Roma para a temporada, juntando-se a Neil El Aynaoui e Evan Ferguson, e em breve estará à disposição do técnico Gian Piero Gasperini, contratado após ter levado a Atalanta aos melhores anos de sua história nas últimas temporadas.

Para o lugar de Wesley, o Flamengo pagou cerca de 9 milhões de euros (R$ 58,8 milhões) para tirar o lateral direito Emerson Royal do Milan. (com Ansa)