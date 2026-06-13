Mais do mesmo! Brasil joga pessimamente e só empata com o Marrocos

Seleção brasileira faz atuação ruim, depende de Vini Jr. e sai da primeira rodada com um empate preocupante

Publicado em 13/06/2026 às 21:31

Alterado em 13/06/2026 às 21:37

A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 com o Marrocos, em uma partida marcada por atuação muito abaixo do esperado. O time de Carlo Ancelotti teve dificuldades sobretudo no primeiro tempo, sofreu com erros defensivos e criou pouco no ataque, dependendo de um lance individual de Vini Jr. para evitar a derrota.

Primeiro tempo preocupante

O Brasil mostrou pouca organização e viu o Marrocos aproveitar melhor os espaços. O gol adversário nasceu de um erro de Paquetá, que resultou em um contra-ataque concluído por Saibari, em jogada que expôs a vulnerabilidade da equipe brasileira.

Mesmo com maior posse de bola em alguns momentos, a Seleção produziu muito pouco ofensivamente. Raphinha esteve apagado, o meio-campo perdeu disputas importantes e o time quase não conseguiu sustentar pressão consistente sobre a defesa marroquina.

Vini Jr evitou um resultado pior

Na ausência de uma produção coletiva eficiente, Vini Jr. apareceu para decidir individualmente e marcou um belo gol ainda no primeiro tempo. O lance foi decisivo para impedir que o Brasil fosse para o intervalo em desvantagem, já que o desempenho da equipe não indicava reação coletiva imediata.

O atacante foi o principal destaque ofensivo da Seleção, enquanto outros nomes que começaram jogando não corresponderam. Ibañez, Lucas Paquetá e Igor Thiago tiveram atuações discretas, e as escolhas iniciais de Ancelotti não surtiram o efeito esperado.

Segundo tempo com ajustes, mas pouca resposta

No intervalo, Ancelotti tentou corrigir os problemas do meio-campo e promoveu mudanças que deram mais segurança, especialmente com Fabinho na vaga de Casemiro. Ainda assim, o Brasil seguiu com dificuldades para transformar presença no campo ofensivo em chances claras de gol.

O Marrocos diminuiu o ritmo após o intervalo, mas o Brasil não conseguiu aproveitar a oportunidade para virar o jogo. Mesmo com mais tempo no ataque, a equipe foi insuficiente para mudar o placar e saiu da estreia sob cobrança, já pressionada a melhorar seu rendimento.

Próximos jogos da Seleção

Agora, o Brasil volta suas atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima sexta-feira, 19, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Na sequência, a equipe encerra a primeira fase contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

O empate na estreia deixou claro que a Seleção precisará jogar muito mais para competir com os principais rivais e avançar no Mundial. Depois de um começo decepcionante, a cobrança por uma resposta imediata aumentou significativamente. (com Agência Estado)