Brasil na Copa - Ancelotti aponta ansiedade em empate com o Marrocos

Seleção brasileira tropeça na estreia e demonstra que terá dificuldades para ir longe no Mundial

Publicado em 14/06/2026 às 07:01

Alterado em 14/06/2026 às 08:49

A Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, em East Rutherford, pela primeira rodada do Grupo C. O resultado deixou a impressão de que o time poderia ter saído com a vitória, principalmente pela reação apresentada no segundo tempo.

Após a partida, Carlo Ancelotti falou rapidamente e reconheceu que a ansiedade atrapalhou o início do Brasil. O treinador afirmou que a equipe entrou tensa, perdeu muitos duelos e sofreu com as transições do adversário, que dominou boa parte da etapa inicial.

'A partida, sobretudo na primeira parte, foi difícil. Estava ansiosa, teve perda de bola, pouco equilíbrio em campo. A segunda parte foi muito melhor. A equipe vai melhorar no próximo jogo. A equipe teve problemas na primeira parte. Muitas bolas perdidas. Temos que melhorar nesse aspecto. Não podemos perder a confiança. Num primeiro jogo de Copa, tudo pode acontecer. A equipe não estaria perfeita no primeiro jogo. O resultado não é ruim, mas vamos lutar no segundo tempo.' (Carlo Ancelotti)

Problemas no primeiro tempo

O técnico italiano avaliou que o primeiro tempo foi ruim, mas destacou a melhora após o intervalo. Segundo ele, o Brasil conseguiu ser superior na segunda metade, ainda que isso não tenha sido suficiente para transformar a evolução em três pontos. Ancelotti também fez questão de elogiar o Marrocos, que classificou como uma grande equipe.

Com o empate, o treinador preferiu adotar um tom de virada de chave e já projetou o próximo compromisso da Seleção. A equipe agora precisa pensar no jogo seguinte para tentar encaminhar a classificação na fase de grupos.

Bruno Guimarães lamenta chance perdida

Bruno Guimarães seguiu a mesma linha de análise e admitiu que o Brasil sofreu no primeiro tempo. O meio-campista disse que a Seleção foi melhor na etapa final, mas não conseguiu marcar o segundo gol, o que deixou a sensação de que a vitória estava ao alcance.

Ao mesmo tempo, o jogador tentou manter o elenco confiante para a sequência do torneio. Para ele, o nervosismo da estreia já ficou para trás, e o grupo ainda tem muito a construir ao longo da Copa do Mundo.

Próximo desafio é contra o Haiti

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Grupo C, na Filadélfia. A partida será importante para a Seleção buscar uma atuação mais consistente e somar pontos decisivos na disputa pela classificação.

Depois de um início marcado por tensão e dificuldade, o time precisa transformar a melhora apresentada no segundo tempo em regularidade. O duelo com o Haiti aparece como chance de recuperação e de afirmação na competição.