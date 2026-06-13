Ancelotti celebra estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: 'É ter a responsabilidade e a honra de representar o país do futebol'

Técnico projeta duelo difícil contra Marrocos e comenta sobre a mudança na convocação; presidente Lula grava vídeo pedindo para a Seleção jogar para ajuventude brasileira e chutar na direção do gol; assista

Publicado em 13/06/2026 às 06:05

Alterado em 13/06/2026 às 09:33

Carlo Ancelotti não esconde a satisfação por comandar a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nessa sexta-feira (12), véspera da estreia contra o Marrocos, o treinador afirmou que vive uma experiência nova e especial, marcada pela responsabilidade e pela honra de dirigir a equipe mais laureada do futebol mundial.

O italiano diz que quer aproveitar o momento com alegria e felicidade, ressaltando que o cargo representa um capítulo importante de sua trajetória profissional. Para ele, liderar o Brasil em um Mundial é uma oportunidade única que exige comprometimento e também celebração pela dimensão do desafio.

Brasil estreia contra adversário forte e organizado

Na avaliação de Ancelotti, o Marrocos é um rival que merece atenção total. O treinador classifica a equipe africana como muito bem preparada, com qualidade em todos os setores e forte organização tática, e avisa que a Seleção precisará fazer um jogo completo para buscar os três pontos.

Ele destaca a importância de manter equilíbrio defensivo, eficiência ofensiva e atenção nas transições. Ancelotti também lembra que no futebol moderno não há espaço para subestimar ninguém, especialmente em uma estreia de Copa do Mundo, quando qualquer detalhe pode fazer diferença.

Mudança na convocação após lesão de Wesley

Durante a preparação para o torneio, a lista dos 26 convocados sofreu apenas uma alteração. O lateral-direito Wesley foi cortado após sofrer uma lesão no primeiro tempo da vitória sobre o Egito e acabou substituído pelo meio-campista Éderson Silva.

Ancelotti lamentou a perda do jogador e explicou que a mudança foi inevitável, já que Wesley não teria tempo de se recuperar a tempo de disputar a Copa. O treinador afirmou ainda que optou por reforçar o meio-campo, observando que Danilo e Ibañez oferecem segurança na defesa, e que Éderson chega após encerrar a temporada em alto nível.

Transmissão e homenagem a Brito

Brasil e Marrocos se enfrentam às 19h (hora do Brasil) deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do grupo C. A partida terá transmissão de Globo e SBT na TV aberta, além de sportv e N Sports na TV fechada, Ge TV no Globoplay e CazéTV no YouTube.

Antes de encerrar a coletiva, o treinador também enviou uma mensagem de solidariedade à família de Brito, ex-zagueiro e um dos heróis do tricampeonato mundial de 1970, que morreu na quinta-feira (11). Ancelotti prestou homenagem ao ex-jogador e falou em nome da CBF, manifestando apoio aos familiares.

A Seleção chega para o duelo embalada pela vitória sobre o Egito no último amistoso antes da estreia, depois de uma fase de preparação que incluiu a chegada da delegação a Nova Jersey para os treinos finais. Na reta anterior da preparação, Ancelotti também havia testado nomes como Paquetá e Igor Thiago em amistoso contra o Egito, antes de definir a lista final anunciada em maio.

O treinador também vinha acompanhando a situação de Neymar, que segue em recuperação, enquanto a convocação divulgada no Museu do Amanhã consolidou o grupo que atravessou a fase final antes do Mundial. O Brasil se despediu da torcida com goleada sobre o Panamá, no Maracanã, em outro teste da equipe comandada pelo italiano.

O caminho até a Copa foi aberto ainda em 2023, quando foi confirmado que Carlo Ancelotti assumiria o comando da Seleção, e a primeira lista para o torneio reuniu nomes como Neymar e mais 25 convocados. Nesse processo, o próprio Wesley também já havia aparecido em notícias recentes sobre sua trajetória, reforçando a atenção ao momento do lateral.

Recado do presidente Lula

(espere o vídeo carregar)