Brasil joga por recuperação e Ancelotti prepara mudanças contra o Haiti

Seleção Brasileira precisa vencer para seguir forte no Grupo C e Ancelotti deve promover mudanças no time

Publicado em 19/06/2026 às 08:13

Alterado em 19/06/2026 às 08:22

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, 19, em Filadélfia, para um duelo decisivo contra o Haiti pela primeira fase da Copa do Mundo. Depois do empate com o Marrocos na estreia, a seleção brasileira precisa vencer para não se complicar na disputa do Grupo C.

A atuação abaixo do esperado aumentou a pressão sobre Carlo Ancelotti, que reconheceu a necessidade de melhorar o equilíbrio da equipe, reduzir erros de passe e elevar a qualidade do jogo. O treinador afirmou que fará mudanças no time e quer ver uma resposta mais competitiva diante do rival caribenho.

Ancelotti prepara mudanças no time

Sem revelar a escalação, Ancelotti indicou que deve alterar a equipe em pelo menos alguns setores. Entre os nomes mais cotados estão Danilo, Fabinho, Matheus Cunha e Luiz Henrique, em uma formação que pode voltar a ter quatro atacantes.

O técnico também deixou claro que Neymar ainda não está pronto para atuar. Recuperado de lesão na panturrilha, o atacante segue em transição física, não viajou para Filadélfia e permanece fora da partida.

Brasil quer vitória com boa margem

Além dos três pontos, a seleção brasileira busca uma atuação convincente e, se possível, uma vitória larga para melhorar o saldo de gols. A disputa pela liderança do grupo pode ser definida também pelos critérios de desempate, o que aumenta a importância do confronto.

Gabriel Magalhães reforçou o discurso de concentração e intensidade para evitar sustos diante de um adversário considerado mais frágil. O objetivo do grupo é entrar ligado desde o início e transformar a cobrança em resposta dentro de campo.

Haiti sonha com feito histórico

O Haiti tenta conquistar seu primeiro ponto em Copas do Mundo. Na segunda participação de sua história, a equipe caribenha já estreou com derrota por 1 a 0 para a Escócia e agora busca surpreender o Brasil.

O técnico Sébastien Migné disse que o grupo quer aproveitar a vitrine do jogo para mostrar seu potencial e tentar entrar para a história. Ele lembrou ainda a dificuldade enfrentada pelo país e destacou que nada costuma ser fácil para a seleção haitiana.

Migné, que nunca esteve no Haiti por causa da crise de segurança, comanda a equipe desde 2024. O treinador também citou o fato de já ter vencido o Brasil em um Mundial, quando era auxiliar de Camarões em 2022, e afirmou que quer repetir a surpresa. (com informações da Agência Estado)