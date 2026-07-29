Lula lidera pesquisa Atlas/Bloomberg contra Flávio Bolsonaro

Levantamento mostra vantagem do presidente em simulações de segundo turno e alta rejeição do senador do PL

Publicado em 29/07/2026 às 08:04

Alterado em 29/07/2026 às 10:06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 29. Lula tem 49,2% das intenções de voto, contra 42,9% do senador, uma diferença de 6,3 pontos percentuais.

Na comparação com a rodada anterior, ambos oscilaram dentro da margem de erro de 1 ponto percentual. No mês passado, o petista marcava 48,8%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro registrava 42,3%.

Presidente vence todos os nomes testados

O levantamento também mostra Lula à frente em todos os cenários de segundo turno analisados. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente soma 48,2%, ante 38,9%. Diante de Romeu Zema (Novo), os números são 48,6% a 39,6%.

Em outras simulações, Lula aparece com 47,6% contra 30,2% de Renan Santos (Missão) e com 48,8% frente a 42,5% de Michelle Bolsonaro (PL). Os resultados reforçam a liderança do atual presidente entre os nomes testados pela pesquisa.

Primeiro turno mostra Lula na liderança

No cenário de primeiro turno, Lula registra 44,9% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35,8%. Na rodada anterior, os índices eram de 46,3% para o petista e 36,6% para o senador. A comparação direta, porém, fica limitada porque a lista de candidatos mudou e não inclui mais Aécio Neves (PSDB) nem Joaquim Barbosa (DC).

Renan Santos aparece em terceiro lugar, com 7,8%. Caiado tem 3,1%, Zema 2,8%, Samara Martins 2,1% e Augusto Cury 1,6%, todos em empate técnico. Cabo Daciolo, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta e Edmilson Costa ficaram abaixo de 1%. Indecisos são 1%, e brancos e nulos somam 0,6%.

Rejeição coloca Flávio Bolsonaro no topo

A pesquisa também mediu a rejeição dos pré-candidatos. Flávio Bolsonaro aparece como o nome mais rejeitado, com 52,9%, seguido por Lula, com 49,4%. Na sequência estão Jair Bolsonaro, com 42,6%, Michelle Bolsonaro, com 39,2%, e Renan Santos, com 38%.

O levantamento da Atlas/Bloomberg entrevistou 5.021 eleitores pela internet entre 22 e 27 de julho. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08602/2026.