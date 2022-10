Ipec e Datafolha: Lula pode vencer a eleição no primeiro turno; Bolsonaro tem a maior rejeição

Pesquisa Ipec divulgada neste sábado (1º) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 51% dos votos válidos. Bolsonaro tem 37%. Já no Datafolha, o petista tem 50%, também dos votos válidos, e Bolsonaro tem 36%. Como a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, Lula pode vencer as eleições já nesse domingo. No Datafolha, Simone Tebet com 6% passou o Ciro com 5%.

IPEC

Lula (PT): 51% (52% na pesquisa anterior)

Jair Bolsonaro (PL): 37% (34% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 5% (6% na pesquisa anterior)

Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior)

DATAFOLHA

Lula (PT): 51% (52% na pesquisa anterior)

Jair Bolsonaro (PL): 37% (34% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 5% (6% na pesquisa anterior)

Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior)

DATAFOLHA: BOLSONARO TEM 52% DE REJEIÇÃO; LULA TEM 40%

Sofia Aguiar, Bruno Luiz e Francisco Carlos de Assis - Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º) mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, na liderança da rejeição de votos para o pleito deste ano. De acordo com o levantamento, 52% dos entrevistados não votariam no chefe do Executivo “de jeito nenhum”. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o segundo mais rejeitado, com 40%.

Desde a volta de Lula na disputa nacional após a recuperação de seus direitos políticos, o instituto nunca registrou Bolsonaro com menos de 51% de rejeição. Já a rejeição a Lula permaneceu estável.

O Datafolha ouviu 12.800 pessoas em 310 cidades, com margem de erro de dois pontos, para mais ou menos. O levantamento, encomendado pela Folha e pela TV Globo, tem número BR-00245/2022 no TSE. (com Agência Estado)



IPEC: BOLSONARO TEM 46% DE REJEIÇÃO; LULA É REJEITADO POR 38%

Sofia Aguiar, Bruno Luiz e Francisco Carlos de Assis - Pesquisa Ipec divulgada neste sábado (1º) mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, na liderança da rejeição de votos para o pleito deste ano. De acordo com o levantamento, 46% dos entrevistados não votariam no chefe do Executivo “de jeito nenhum”. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o segundo mais rejeitado, com 38%.

Em relação à pesquisa passada, divulgada em 26 de setembro, Bolsonaro caiu 5 pontos porcentuais (pp), enquanto Lula cresceu 3 pp.

Ciro Gomes (PDT) vem em seguida, com 14%. Padre Kelmon (PTB) registra 13%. Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) têm 7% de rejeição. A lista completa tem ainda Felipe D'Avila (Novo), com 4%; Léo Péricles (UP), com 4%; Sofia Manzano (PCB), com 4%; Constituinte Eymael (DC), com 3%; e Vera Lúcia (PSTU), com 3%.

O levantamento foi contratado pela Globo e ouviu 3.008 pessoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro em 183 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01640/2022. (com Agência Estado)