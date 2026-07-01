Lula lidera pesquisa Atlas/Bloomberg contra Flávio Bolsonaro: 48% a 42%

Levantamento divulgado nesta quarta-feira indica vantagem do presidente em cenários de primeiro e segundo turno; contra Michelle Bolsonaro, Lula soma 48,7% e ela, 38,9%

Publicado em 01/07/2026 às 08:15

A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 1º, mostra Lula (PT) com 48,8% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 42,3%. Indecisos, brancos e nulos somam 8,9%, e o cenário indica estabilidade em relação à rodada anterior.

Em maio, Lula tinha 48,9% e Flávio 41,8%. A oscilação ficou dentro da margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos, o que reforça a leitura de equilíbrio no levantamento, mas com vantagem para o presidente em eventual disputa direta.

Lula também vence outros adversários

A pesquisa testou outros cenários de segundo turno e Lula aparece à frente de todos os nomes avaliados. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 48% ante 39%; contra Romeu Zema (Novo), 48,2% a 38,5%; e diante de Renan Santos (Missão), 49,2% a 28,9%.

O presidente também venceria Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama cotada para substituir Flávio após a crise envolvendo o filme Dark Horse. Nesse cenário, Lula soma 48,7% e Michelle, 38,9%.

Cenário de primeiro turno

No primeiro turno, Lula lidera com 46,3% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 36,6%. Mais atrás aparecem Renan Santos, com 7,8%; Ronaldo Caiado, com 2,9%; Romeu Zema, com 2%; e Joaquim Barbosa (DC), com 1%.

Aécio Neves, Samara Martins (UP), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) pontuaram abaixo de 1% ou não registraram intenção de voto. Brancos e nulos somam 1,1%, enquanto indecisos aparecem com 0,1%.

Rejeição dos nomes testados

O levantamento também mediu a rejeição dos principais líderes políticos. Aécio Neves lidera esse ranking, com 54% de entrevistados dizendo que não votariam nele de jeito nenhum, seguido por Flávio Bolsonaro, com 53%.

Lula aparece em terceiro, com 48,6%, enquanto Jair Bolsonaro tem 45,2% e Michelle Bolsonaro, 43,2%. Completam a lista Ronaldo Caiado, com 38,6%; Romeu Zema, com 38,5%; Renan Santos, com 35,8%; Fernando Haddad, com 30,7%; e Joaquim Barbosa, com 24,6%.

A Atlas/Bloomberg entrevistou 4.999 eleitores entre 26 e 30 de junho, por recrutamento digital aleatório. A pesquisa tem margem de erro de um ponto percentual, nível de confiança de 95% e registro no TSE sob o número BR-04582/2026. O instituto deve divulgar nos próximos dias o restante do levantamento. (com informações da Agência Estado)