Datafolha: Lula segue à frente no primeiro turno contra Flávio Bolsonaro, que tem um ponto a mais no segundo

Pesquisa mostra o presidente consolidado com 39% das intenções de votos no primeiro turno - mesmo percentual da pesquisa de março. O filho do ex-presidente aparece numericamente à frente no segundo turno, mas em empate técnico

Publicado em 12/04/2026 às 09:34

Alterado em 12/04/2026 às 09:34

Por Plínio Teodoro - Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11), com cenário mais consolidado da disputa presidencial, mostra que Lula segue à frente no primeiro turno. O presidente, no entanto, foi ultrapassado numericamente por Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, com vantagem de 1 ponto percentual, dentro da margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.

O estudo mostra Lula consolidado com 39% das intenções de votos no primeiro turno – mesmo percentual da pesquisa de março. Flávio Bolsonaro oscilou dois pontos para mais e foi de 33% para 35%. Ronaldo Caiado (PSD), confirmado candidato por Gilberto Kassab, foi de 4% para 5%. Romeu Zema (Novo) fez o movimento contrário, de 5% para 4%. Renan Santos (Missão) foi de 3% para 2% e Aldo Rebelo (DC) de 2% para 1%. Brancos e nulos são 10% e indecisos 4%.

Na pesquisa espontânea, quando não são revelados os nomes dos candidatos, Lula oscilou um ponto para mais e é citado por 26%. Flávio passou de 12% para 16%. Jair Bolsonaro (PL), preso e inelegível, é lembrado por 2%, mesmo índice de Caiado.

Segundo turno

No segundo turno, Flávio Bolsonaro passou de 43% para 46% no último mês e supera Lula, que foi de 46% para 45% no período. Brancos e nulos são 8% e indecisos 1%.

Contra Caiado, Lula vence dentro da margem de erro, por 45% a 42%, com 11% de brancos e nulos e 2% de indecisos. O ex-governador goiano foi de 36% para 42% no último mês, enquanto Lula oscilou um ponto para menos. Contra Zema, a vitória com os mesmos 45% a 42% para Lula se repete.

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades de terça (7) a quinta (9).