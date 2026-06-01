Lula supera Flavio Bolsonaro no segundo turno em pesquisa divulgada nesta segunda

Levantamento da Real Time Big Data mostra o presidente à frente no primeiro turno e vencendo todos os cenários de segundo turno testados

Publicado em 01/06/2026 às 18:49

Alterado em 01/06/2026 às 18:55

O presidente Lula em Sorocaba, inaugurando campus do Instituto Federal de São Paulo, foi festejado por estudantes locais Foto: Ricardo Stuckert

A nova rodada da Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, aponta o presidente Lula na frente da disputa presidencial de 2026. No cenário estimulado principal, ele aparece com 38% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro, com 31%, enquanto os demais nomes testados ficam bem atrás.

O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre 29 e 30 de maio, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR-05864/2026 e é a primeira do instituto após o estouro do escândalo Dark Horse, que envolve um áudio do senador Flávio Bolsonaro com o empresário Daniel Vorcaro.

Segundo turno mostra vantagem de Lula

Na simulação de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, Lula tem 45% contra 40% do senador, diferença de cinco pontos que supera a margem de erro. Brancos e nulos somam 8%, e 7% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Na comparação com a pesquisa anterior da própria Real Time Big Data, feita em maio, houve inversão no confronto direto entre os dois. Antes, Flávio aparecia com 44% e Lula com 43%; agora, o presidente abriu vantagem e ampliou a liderança no cenário testado.

Oposição fragmentada e governo desgastado

Os demais cenários de segundo turno reforçam um campo oposicionista dividido. Lula empata tecnicamente com Ronaldo Caiado e aparece em vantagem dentro da margem de erro sobre Romeu Zema. Já Aécio Neves apresenta o pior desempenho entre os pré-candidatos avaliados, enquanto Renan Santos também fica distante do presidente.

O levantamento também avaliou o encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump na Casa Branca. Para 42% dos entrevistados, a reunião foi neutra, enquanto avaliação positiva e negativa empataram em 29%, sugerindo impacto limitado na percepção do eleitorado.