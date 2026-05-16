Datafolha: Lula empata com Flávio Bolsonaro antes do caso 'Dark Horse' e abre vantagem sobre Zema e Caiado

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Publicado em 16/05/2026 às 12:10

Alterado em 16/05/2026 às 14:42

O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem empatados com 45% das intenções de voto cada um na simulação de segundo turno para a eleição presidencial. Os dados são da mais recente pesquisa Datafolha, realizada na terça (12) e quarta-feira (13) — antes, portanto, da revelação das conversas entre Flávio e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O levantamento, registrado no TSE sob o código BR-00290/2026, ouviu 2.004 eleitores em 139 municípios de todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Lula se distancia de Zema e Caiado

No confronto direto com outros pré-candidatos, o petista aparece em situação mais confortável. Contra Romeu Zema (Novo): Lula tem 46% contra 40% do ex-governador de Minas Gerais. Contra Ronaldo Caiado (PSD): Lula marca 46% ante 39% do ex-governador de Goiás. Em ambos os cenários, 13% dos eleitores dizem que votariam em branco ou nulo.

Em abril, Lula estava em empate técnico com todos os três adversários no segundo turno. De lá para cá, o petista foi impulsionado por medidas do governo, como a revogação da "taxa das blusinhas" e a MP para conter o preço da gasolina. Por outro lado, sofreu um revés com a rejeição histórica da indicação de Jorge Messias ao STF pelo Senado — a primeira reprovação de um nome para a corte desde 1894.



Lula cresceu nas intenções de votos em pesquisa feita antes do escândalo Flavio Bolsonaro-Vorcaro Gráfico: JB Arte

Primeiro turno: disputa acirrada

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 38%, seguido por Flávio com 35%. Zema e Caiado aparecem com 3% cada.

Em outra simulação, com Ciro Gomes (PSDB) na disputa, Lula marca 37% e Flávio, 34% — empate técnico. Ciro, no entanto, já afirmou que não pretende concorrer ao Planalto, sendo pré-candidato ao governo do Ceará.

Na pesquisa espontânea — quando o instituto não apresenta nomes —, Lula tem vantagem ampla: 27% das menções, contra 18% de Flávio. O inelegível Jair Bolsonaro aparece com 3%.

Caso 'Dark Horse' ainda pode impactar

A pesquisa foi a campo antes da eclosão do caso "Dark Horse", quando o site Intercept Brasil revelou que Vorcaro pagou R$ 61 milhões para um filme sobre Jair Bolsonaro, com Flávio atuando na intermediação dos pagamentos. A maioria das entrevistas foi concluída antes da divulgação das conversas — o que significa que o impacto eleitoral do escândalo ainda não foi captado por nenhuma pesquisa.

Rejeição e eleitorado decisivo

Os dois líderes da corrida eleitoral também concentram os maiores índices de rejeição: 47% dos eleitores dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum. 43% rejeitam Flávio Bolsonaro.



Os percentuais se mantêm estáveis em relação a abril.

Entre os eleitores independentes — os que não se identificam nem como petistas nem como bolsonaristas —, a disputa é de empate técnico: 38% votariam em Flávio, 32% em Lula, e 27% anulariam o voto.

Segundo analistas, esse grupo deve ser decisivo em uma eleição polarizada.

Comparativo: Abril vs Maio

O cenário eleitoral teve mudanças significativas em um mês. Em abril, Lula estava em empate técnico com Flávio, Zema e Caiado no segundo turno. Em maio, o petista conseguiu abrir vantagem sobre os dois ex-governadores, mas manteve o empate com Flávio Bolsonaro.

O ponto mais chamativo está nos eleitores independentes — aqueles que não se identificam nem com o petismo nem com o bolsonarismo. Lula caiu 10 pontos percentuais nesse grupo (de 42% para 32%), enquanto Flávio subiu 2 pp (de 36% para 38%), antes do caso 'Dark Horse' vir à tona.

A rejeição de ambos caiu, mas Flávio teve uma queda mais acentuada (-3 pp, de 46% para 43%), enquanto Lula oscilou apenas -1 pp (de 48% para 47%).

Análise do perfil do eleitorado

A pesquisa também traça um retrato nítido das bases de cada candidato.

Flávio Bolsonaro tem seu melhor desempenho entre:

Homens (50%)

Eleitores de 25 a 34 anos (50%)

Ensino superior (51%)

Renda acima de 10 salários mínimos (58%)

Empresários (71%)

Evangélicos (61%)

Região Sul (59%)



Lula tem seu melhor desempenho entre:

Mulheres (48%)

Eleitores com 60 anos ou mais (52%)

Ensino fundamental (57%)

Renda até 2 salários mínimos (52%)

Estudantes (64%)

Região Nordeste (60%)

Pretos (59%)

Católicos (54%)



Os dados revelam uma eleição fortemente polarizada por recorte de renda, escolaridade, região e religião — um racha que reproduz o padrão visto em 2022 entre Lula e Jair Bolsonaro.

Um ponto crucial: a pesquisa foi a campo antes da revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro sobre o pagamento de R$ 61 milhões para o filme "Dark Horse". O impacto eleitoral do escândalo ainda não apareceu nos números — e poderá alterar o cenário nas próximas pesquisas.