Lula x Flávio Bolsonaro: a disputa detalhada em cada estado, segundo a nova pesquisa Quaest

Entenda como está a disputa presidencial nos estados mais populosos do país

Publicado em 06/05/2026 às 19:41

Alterado em 06/05/2026 às 19:41

Por Yuri Ferreira - Levantamento divulgado nesta quarta-feira (6) pelo instituto Quaest, em parceria com a Genial, revela o comportamento eleitoral por estado na disputa presidencial de 2026 entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Os números indicam uma divisão geográfica clara: Lula apresenta vantagem consolidada no Nordeste e no Pará, ao passo que Flávio Bolsonaro lidera na maior parte dos estados do Sul e do Sudeste.

No Sul do país, o Rio Grande do Sul registra a maior diferença entre os candidatos — 65% para Flávio contra 35% para Lula —, resultado que supera em 3 pontos percentuais o desempenho do ex-presidente Jair Bolsonaro no mesmo estado em 2022. No Paraná, a proporção é de 62% a 38% em favor do candidato do PL. Em Goiás, o pré-candidato do PL lidera com 58% a 42%.

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro aparece com 57% das intenções de voto, contra 43% de Lula. O percentual representa um acréscimo de 2 pontos em relação ao desempenho de Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, quando o então candidato obteve 55% no estado.

No Rio de Janeiro, a pesquisa aponta 58% para Flávio e 42% para Lula, resultado semelhante ao de 2022.

Minas Gerais representa uma exceção no Sudeste. A pesquisa aponta Lula à frente com 52%, contra 48% de Flávio.

No Nordeste, os índices favoráveis a Lula variam por estado. Na Bahia, o petista marca 71% — percentual próximo aos 73% de 2018 e aos 72% de 2022. Em Pernambuco, Lula registra 71%, um ponto acima dos pleitos anteriores. No Ceará, a intenção de voto no presidente é de 67%, queda de 3 pontos em relação a 2022.

No Pará, único estado do Norte contemplado pelo levantamento, Lula vence com 54% contra 46% de Flávio Bolsonaro.

O estudo foi realizado entre 21 e 28 de abril de 2026, com a participação de 11.646 eleitores distribuídos por dez estados brasileiros. Juntos, esses estados concentram aproximadamente 75% do eleitorado do país.

O registro junto à Justiça Eleitoral foi protocolado entre os dias 21 e 24 de abril, sob o número BR-09285/2026. A margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais para São Paulo e de 3 pontos para os demais estados pesquisados, com nível de confiança de 95%.