Lula lidera nova pesquisa PoderData

Levantamento mostra o presidente na frente no primeiro turno e também em cenários de segundo turno

Publicado em 30/05/2026 às 12:06

Alterado em 30/05/2026 às 12:06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os cenários de primeiro e segundo turnos na pesquisa PoderData divulgada nesta sexta-feira (29). O levantamento mostra o petista com 40% das intenções de voto no primeiro turno e vantagem numérica sobre todos os adversários testados nas simulações de segundo turno.

Primeiro turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 40%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 35%. Na sequência, Romeu Zema (Novo) marca 4%, enquanto Renan Santos (Missão), Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 3% cada. Brancos e nulos somam 6%, e 3% dos entrevistados não souberam responder.

Mesmo com a diferença mais apertada em relação a Flávio Bolsonaro, Lula mantém a liderança no quadro geral. A vantagem do presidente é de 5 pontos percentuais no cenário estimulado, enquanto os demais nomes não chegam a 5%.

Desempenho por região e perfil do eleitor

Nos recortes regionais, Lula lidera no Nordeste, com 47%, no Centro-Oeste, com 41%, no Norte, com 40%, e no Sudeste, com 38%. Já no Sul, o presidente registra 35%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 43%, indicando inversão de liderança nessa região.

Por perfil demográfico, Lula aparece com 42% entre as mulheres e 38% entre os homens. Na divisão por faixa etária, o presidente registra 39% entre eleitores de 16 a 24 anos, 41% entre os de 25 a 44 anos, 41% entre os de 45 a 59 anos e 39% entre os com 60 anos ou mais.

Simulações de segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Lula também aparece à frente em todos os confrontos testados. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente marca 46%, ante 42% do adversário. Brancos e nulos somam 9%, enquanto 3% não sabem.

Em uma disputa contra Joaquim Barbosa, Lula registra 43%, contra 41% do ex-ministro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reforçando a oficialização do levantamento divulgado pelo PoderData.