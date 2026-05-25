Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro em nova pesquisa BTG/Nexus

Levantamento indica crescimento do presidente no segundo turno e recuo de Flávio Bolsonaro após o caso Master

Publicado em 25/05/2026 às 07:58

Alterado em 25/05/2026 às 07:58

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados, Lula cresceu 3 pontos, de 33% para 36% Agência Brasil

Por Plínio Teodoro - Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (25) revela que Lula oscilou um ponto para mais e Flávio Bolsonaro (PL) perdeu dois pontos em meio ao envolvimento do filho de Jair Bolsonaro (PL) no caso Master na simulação do segundo turno. Com isso, a diferença que era de apenas 1 ponto há um mês, em favor do atual presidente, aumentou para 4 pontos.

A pesquisa mostra que Lula foi de 46% para 47% entre abril e maio. Flávio, por sua vez, saiu de 45% para 43%. Com isso, o presidente estaria reeleito para seu quarto mandato, caso as eleições fossem hoje.

Nas simulações de segundo turno, Lula também vence Romeu Zema (Novo) por 49% a 38% (o placar era de 45% a 38% há um mês). Contra Ronaldo Caiado (Novo), o presidente seria reeleito com placar de 46% a 40% – era 45% a 41% em abril.

Primeiro turno

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados, Lula cresceu 3 pontos, de 33% para 36%. Flávio Bolsonaro (PL) foi citado por 26%, repetindo as duas pesquisas anteriores.

No principal cenário estimulado, já com o nome de Joaquim Barbosa (DC) no lugar de Aldo Rebelo, Lula oscilou um ponto para menos e marca 40%. Flávio Bolsonaro também caiu de 36% para atuais 35%.

Caiado foi de 3% para 5% e Zema manteve os 4% de abril. Renan Santos (Missão), aparece em seguida com os mesmos 3% da pesquisa anterior, à frente de Barbosa, que tem 2%. Fechando o quadro Augusto Cury (Avante) e cabo Daciolo (Mobiliza) com 1%.

A Nexus ouviu 2.045 eleitores entre os dias 22 e 24 de maio.

CLIQUE AQUI PARA LER A ÍNTEGRA DA PESQUISA