Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro em nova pesquisa Datafolha

Levantamento feito após a divulgação de mensagens entre o senador e Daniel Vorcaro mostra o presidente na frente nas simulações de primeiro e segundo turno

Publicado em 22/05/2026 às 18:07

Alterado em 22/05/2026 às 19:58

Na primeira pesquisa Datafolha realizada integralmente após a divulgação das trocas de mensagens entre o pré-candidato Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ampliou sua vantagem sobre o senador na disputa pelo Palácio do Planalto.

O levantamento do instituto apontou que o petista tem 47% das intenções de voto em um eventual cenário de segundo turno, enquanto o pré-candidato do Partido Liberal (PL) soma 43%. Na pesquisa anterior, Lula e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro apareciam empatados, com 45% cada.

Já no cenário de primeiro turno, Lula também lidera as intenções de voto, com 40%, contra 31% do parlamentar.

O Datafolha, que entrevistou pouco mais de duas mil pessoas em todo o território nacional entre os dias 20 e 21 de maio, apontou ainda que a rejeição de Flávio Bolsonaro está em 46%, enquanto a de Lula ficou em 45%. No levantamento anterior, realizado em maio, o petista registrava 47% de rejeição, contra 43% do congressista. (com Ansa)