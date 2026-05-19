'DARK HORSE' PESOU - Pesquisa: Lula tem 48,9% e Flavio Bolsonaro 41,8% no segundo turno após escândalo 'Bolsomaster'

Estudo Atlas/Bloomberg mostra ainda que o filho do ex-presidente lidera a rejeição entre os nomes testados. 52% dos entrevistados afirmam que não votariam nele

Publicado em 19/05/2026 às 07:10

Alterado em 19/05/2026 às 08:06

Por Ivan Longo - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos principais cenários eleitorais testados pela pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta terça-feira (19). O levantamento mostra o petista isolado na liderança do primeiro turno e com folga maior em um eventual segundo turno contra o senador bolsonarista.

No cenário de primeiro turno com Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 34,3% do filho de Jair Bolsonaro. A diferença entre os dois chega a 12,7 pontos percentuais. Em abril, Flávio tinha 39,7%, o que indica uma queda de 5,4 pontos em um mês.

Na mesma simulação, Renan Santos tem 6,9%, Romeu Zema aparece com 5,2%, Ronaldo Caiado marca 2,7%, Augusto Cury soma 0,4% e Aldo Rebelo registra 0,2%. Votos brancos e nulos são 1,4%, enquanto 1,9% não souberam responder.

O desempenho de Lula se mantém forte também em outros cenários. Sem Flávio na disputa, o petista lidera com 46,7%, seguido por Romeu Zema, com 17%, e Ronaldo Caiado, com 13,8%. Em outra simulação, contra Michelle Bolsonaro, Lula marca 47%, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 25,4%.

Cenários de segundo turno

No segundo turno, Lula também amplia a distância. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente venceria por 48,9% a 41,8%, uma vantagem de 7,1 pontos percentuais.

A pesquisa também mostra Lula à frente de Jair Bolsonaro, por 48,5% a 43,4%; de Romeu Zema, por 47,8% a 37,6%; de Ronaldo Caiado, por 47,5% a 38,3%; e de Renan Santos, por 47% a 28,4%.

A pesquisa mostra ainda que Flávio Bolsonaro lidera a rejeição entre os nomes testados. 52% dos entrevistados afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Lula aparece com 50,6% de rejeição, seguido por Jair Bolsonaro, com 49,1%, Michelle Bolsonaro, com 45,6%, e Romeu Zema, com 42,2%.

Aprovação e avaliação do governo Lula

Além da melhora no cenário eleitoral, a avaliação de Lula e a aprovação do governo também melhoraram. Segundo a Atlas/Bloomberg, 47,4% aprovam o desempenho de Lula, enquanto 51,3% desaprovam. Outros 1,3% não souberam responder.

Na avaliação do governo, 42,9% classificam a gestão Lula como ótima ou boa, enquanto 48,4% consideram o governo ruim ou péssimo. A avaliação regular soma 8,7%.

O levantamento foi realizado entre 13 e 18 de maio, com 5.032 entrevistados, margem de erro de 1 ponto percentual e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-06939/2026.