Lula lidera todos os cenários de 2º turno em 2026, aponta pesquisa

Levantamento mostra que o presidente venceria Ciro, Tarcísio, Ratinho Jr., Jair Bolsonaro e outros nomes da oposição com boa vantagem

Publicado em 18/09/2025 às 09:21

Alterado em 18/09/2025 às 09:21

Por Guilherme Levorato - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em todos os cenários de segundo turno testados pela pesquisa Quaest para as eleições de 2026. O levantamento, divulgado pelo g1 e encomendado pela Genial Investimentos, foi realizado entre os dias 12 e 14 de setembro, com 2.004 entrevistados em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

De acordo com o instituto, Lula mantém vantagem sobre nove possíveis adversários: Ciro Gomes (PDT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Júnior (PSD), Jair Bolsonaro (PL) - inelegível -, Romeu Zema (Novo), Michelle Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (União Brasil), Eduardo Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD). A pesquisa indica estabilidade em relação ao levantamento anterior, consolidando Lula como líder em todos os cenários.

Cenários de primeiro turno

A Quaest simulou oito cenários para o primeiro turno em 2026. No mais tradicional, com a presença de Lula e Jair Bolsonaro, que não poderá concorrer por estar inelegível, o presidente teria 32% das intenções de voto, contra 24% do ex-presidente. Ciro Gomes aparece com 11%, seguido por Ratinho Júnior (8%), Romeu Zema (5%) e Ronaldo Caiado (4%). Os indecisos somam 5%, enquanto brancos, nulos ou eleitores que não pretendem votar representam 11%.

Quando Michelle Bolsonaro é testada no lugar de Jair Bolsonaro, Lula alcança 33% contra 18% da ex-primeira-dama. Já em um cenário com Tarcísio de Freitas, Lula aparece com 35% e o governador paulista com 17%.

Nos cenários em que Eduardo Bolsonaro aparece como candidato, o presidente chega a 40% ou mais das intenções de voto, sempre ampliando a vantagem.

Disputa de segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Lula mantém a dianteira em todos os confrontos:

Contra Ciro Gomes: 40% a 33%

Contra Tarcísio de Freitas: 43% a 35%

Contra Ratinho Júnior: 44% a 32%

Contra Jair Bolsonaro: 47% a 34%

Contra Romeu Zema: 45% a 32%

Contra Michelle Bolsonaro: 47% a 32%

Contra Ronaldo Caiado: 46% a 31%

Contra Eduardo Bolsonaro: 47% a 29%

Contra Eduardo Leite: 45% a 26%



Reeleição e rejeição a candidaturas

O levantamento também investigou a percepção sobre a reeleição de Lula. A maioria (59%) é contra uma nova candidatura do presidente, enquanto 39% apoiam a ideia. O índice de rejeição, embora alto, mostra queda em relação a maio, quando 66% se declararam contrários.

Em relação a Jair Bolsonaro, 76% dos entrevistados afirmam que o ex-presidente deveria desistir de concorrer e apoiar outro nome. Esse número representa um salto de 11 pontos em relação a agosto. Apenas 19% defendem que Bolsonaro mantenha sua candidatura, mesmo inelegível.