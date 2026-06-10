Quaest: Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno

Pesquisa indica crescimento de Lula e recuo de Flávio Bolsonaro nos cenários eleitorais testados

Publicado em 10/06/2026 às 07:10

Alterado em 10/06/2026 às 07:56

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na simulação de segundo turno da eleição presidencial. Lula oscilou dois pontos para cima em relação ao levantamento anterior e chegou a 44%, enquanto Flávio caiu para 38%.

Na rodada de maio, os dois apareciam tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Agora, o petista abriu seis pontos de frente, consolidando uma melhora no cenário testado pela pesquisa. O resultado reforça a liderança de Lula também em outras simulações analisadas pelo instituto.

Cenário de primeiro turno e outros nomes testados

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que marca 29%. A terceira posição é dividida entre vários pré-candidatos, sem que nenhum deles alcance patamar competitivo próximo ao dos dois primeiros colocados.

Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada. Aécio Neves e Romeu Zema têm 2%, enquanto Augusto Cury, Joaquim Barbosa e Samara Martins registram 1% cada. Cabo Daciolo, Edmilson Costa e Heró Bezerra não pontuaram na pesquisa.

Simulações de segundo turno

A Genial/Quaest também avaliou outros cenários de segundo turno. Lula venceria Romeu Zema por 45% a 35% e Ronaldo Caiado pelo mesmo placar. Contra Renan Santos, a vantagem seria de 45% a 31%, mostrando folga do presidente em todas as simulações apresentadas.

Os cenários ainda registram parcelas relevantes de brancos, nulos e indecisos, o que indica espaço para mudanças ao longo da disputa. Na pesquisa espontânea, 56% dos entrevistados disseram não saber em quem votar, enquanto Lula teve 23% das menções e Flávio Bolsonaro, 17%.

Metodologia da pesquisa

O levantamento da Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho, em entrevistas domiciliares. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07661/2026. Esta foi a primeira rodada a incluir Joaquim Barbosa e Aécio Neves entre as opções testadas para a disputa presidencial.

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INFORME JB

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