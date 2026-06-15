Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 49%, e Flavio Bolsonaro, 43%, no segundo turno

Presidente lidera também todos os cenários: Zema, Caiado e Renan Santos

Publicado em 15/06/2026 às 07:30

Alterado em 15/06/2026 às 08:55

O presidente Lula viajou nesse domingo para a França, onde participará do G7. Como de praxe, foi levado ao aeroporto pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma eventual disputa de segundo turno, caso a eleição presidencial fosse realizada hoje, segundo pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15. No cenário testado, Lula aparece com 49% das intenções de voto, contra 43% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em maio, o petista ganhou 2 pontos percentuais de vantagem. À época, Lula tinha 47% e Flávio Bolsonaro os mesmos 43%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Petista também vence outros adversários testados

Além de Flávio Bolsonaro, Lula também lidera os demais cenários de segundo turno avaliados pela Nexus. Contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), o presidente soma 49% ante 39% do mineiro.

Na simulação com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 48% das intenções de voto, enquanto o goiano aparece com 39%. Já diante de Renan Santos (Missão), o petista marca 49% e o empresário tem 36%.

Metodologia da pesquisa

O levantamento ouviu 2.017 entrevistados por telefone, entre 12 e 14 de junho, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

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