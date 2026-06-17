Lula lidera pesquisa CNT/MDA para 2026

Presidente ampliou vantagem sobre o senador em relação ao levantamento de abril

Publicado em 17/06/2026 às 07:07

Alterado em 17/06/2026 às 08:41

Lula, de chapéu por conta do tratamento de saúde (radioterapia no couro cabeludo), posa ao lado de representantes das maiores potências mundiais para a 'foto de família' do G7 Foto: Ricardo Stuckert

A pesquisa divulgada pela CNT/MDA nesta terça-feira, 16, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em vantagem sobre todos os cinco adversários testados em simulações de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. No cenário mais apertado, Lula aparece com 49,3% das intenções de voto, contra 36,8% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ampliando a diferença registrada na rodada anterior.

Além de Flávio Bolsonaro, o petista também venceria Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Joaquim Barbosa (DC), Renan Santos (Missão), Michel Temer (MDB) e Augusto Cury (Avante). A sondagem foi feita de forma estimulada, quando os entrevistados recebem opções previamente definidas para responder.

Diferenças regionais e por perfil de eleitor

Lula tem melhor desempenho no Nordeste, onde marca 63% contra 26% de Flávio Bolsonaro, além de ampliar a vantagem entre eleitores com até o ensino fundamental e entre pessoas com renda de até dois salários mínimos. Esses grupos concentram os maiores índices de apoio ao presidente na simulação de segundo turno.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, pontua melhor no Sudeste, no Sul, no Norte/Centro-Oeste e entre evangélicos. Esses recortes mostram uma divisão regional e social importante no levantamento, ainda que Lula continue na frente nos cenários avaliados.

Resultado também melhora no primeiro turno

No primeiro turno, Lula também ampliou a dianteira. O presidente aparece com 41,8%, ante 28,2% de Flávio Bolsonaro, enquanto na pesquisa de abril os números eram de 39,2% para o petista e 30,2% para o senador. A evolução indica crescimento de Lula e leve oscilação de seu principal adversário.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado com 4%, Romeu Zema com 2,8%, Joaquim Barbosa com 2,3%, Renan Santos com 2%, Michel Temer com 1,9% e Augusto Cury com 1,8%. Brancos e nulos somam 7%, e os indecisos, 7,9%.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento integra a 168ª rodada da pesquisa de opinião da CNT em parceria com o Instituto MDA, registrada sob o número BR-04256/2026. Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais e domiciliares entre 10 e 14 de junho, em 143 municípios de todas as 27 unidades federativas.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Os dados reforçam o cenário atual de vantagem de Lula nas simulações eleitorais, tanto no primeiro quanto no segundo turno, em um quadro ainda distante da eleição de 2026.