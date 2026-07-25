Flávio Bolsonaro lidera rejeição em pesquisa Datafolha

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece como o candidato à Presidência com a maior rejeição no levantamento mais recente do Datafolha. Segundo a pesquisa divulgada nesta sexta-feira (24), 48% dos eleitores afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. O índice coloca o senador na frente de todos os demais nomes avaliados pelo instituto.

Logo atrás surge o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rejeitado por 46% dos entrevistados. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois resultados são considerados tecnicamente empatados. Flávio e Lula repetem exatamente os mesmos percentuais do levantamento anterior, sem variação significativa.

Distância para os demais pré-candidatos é ampla

Entre os outros nomes testados, a rejeição cai de forma expressiva. Romeu Zema (Novo) registra 13%, enquanto Cabo Daciolo (Mobiliza), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem com 12% cada. Nenhum outro presidenciável ultrapassa esse patamar, o que reforça a concentração de rejeição nos dois primeiros colocados.

Os números indicam que as recentes crises envolvendo a campanha de Flávio não alteraram de forma relevante sua avaliação negativa junto ao eleitorado. Mesmo assim, o senador continua sendo um dos principais nomes do campo político testado na pesquisa, embora com resistência elevada.

Lula mantém vantagem nos cenários de disputa direta

Apesar da alta rejeição, Lula segue liderando os cenários de primeiro e segundo turnos simulados pelo Datafolha. Em uma eventual disputa direta contra Flávio Bolsonaro, o petista aparece com 48% das intenções de voto, contra 43% do senador. O resultado sugere vantagem do presidente em um confronto direto entre os dois nomes.

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 139 municípios nos dias 22 e 23 de julho. O levantamento tem nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01166/2026. (com informações da Revista Fórum)