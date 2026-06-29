ESPORTES
Brasil vira sobre o Japão com gols de Casemiro e Martinelli
Por ESPORTES JB
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Publicado em 29/06/2026 às 16:24
Alterado em 29/06/2026 às 16:24
Depois de uma etapa inicial abaixo do esperado, a seleção brasileira conseguiu reagir e virar sobre o Japão. O time encontrou dificuldades para superar a marcação adversária, mas cresceu no segundo tempo e construiu a vitória com gols de Casemiro e Martinelli.
O Japão atuou com linha de cinco defensores e se fechou atrás da bola, dificultando a criação brasileira. Embora o Brasil tenha ficado mais com a posse e atuado quase todo o tempo no campo de ataque, a equipe pouco ameaçou e ainda sofreu o gol após erro de Danilo na saída de bola, aproveitado por Sano em chute de fora da área.
Bola aérea decide a virada brasileira
Na volta do intervalo, Ancelotti mexeu no time, tirou Paquetá e colocou Endrick, deixando a equipe mais ofensiva. A partir daí, a bola aérea virou a principal arma da seleção, com chances perigosas de Bruno Guimarães e Matheus Cunha antes do empate.
Casemiro apareceu na segunda trave após cruzamento de Gabriel Magalhães e cabeceou para deixar tudo igual. No lance seguinte, Vini Jr. ainda acertou a trave em uma jogada de destaque, mostrando a pressão brasileira na reta final da partida.
Martinelli define no fim e Brasil avança
Com o empate, o Japão se recolheu ainda mais e o Brasil passou a rondar a área em busca da virada. Sem muitas alternativas, o time insistiu nas jogadas pelo alto e manteve a pressão até os minutos finais.
Já nos acréscimos, Bruno Guimarães encontrou um passe preciso para Martinelli dentro da área. O atacante finalizou no canto e decretou a virada brasileira aos 50 minutos, garantindo mais uma vitória importante para a seleção.
Agora, o Brasil aguarda o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim, marcado para terça-feira, às 14h, em Arlington. A seleção volta a campo no domingo, dia 5, às 17h, em East Rutherford.
BRASIL 2 x 1 JAPÃO
BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Endrick); Rayan, Matheus Cunha (Gabriel Martinelli) e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
JAPÃO: Zion Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito; Doan (Sugawara), Sano, Junya Ito (Machino), Kamada (Tanaka) e Nakamura (Junnosuke Suzuki); Ueda e Maeda (Ogawa). Técnico: Hajime Moriyasu.
GOLS: Sano, aos 24 minutos do 1º tempo; Casemiro, aos 10, Gabriel Martinelli aos 50 do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Casemiro, Danilo, Kamada,Junnosuke Suzuki e Sano.
ÁRBITRO: Maurizio Mariani (Itália).
PÚBLICO: 68.777.
LOCAL: NRG Stadium, em Houston. (com informações da Agência Estado)