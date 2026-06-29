Brasil enfrenta Japão por vaga nas oitavas da Copa

Seleção Brasileira faz duelo decisivo em Houston nesta segunda-feira (29), às 14h, contra um Japão invicto na primeira fase

Publicado em 29/06/2026 às 08:14

Alterado em 29/06/2026 às 08:14

Fabinho, Danilo e Neymar durante treino de preparação da Seleção Brasileira para o duelo contra o Japão, pelos 16 avos de final da Copa, no CT Columbia Park Foto: Nelson Terme/CBF

A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão, em Houston, nos Estados Unidos, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. O jogo acontece às 14h, no horário de Brasília, e define quem avança às oitavas da competição.

O Brasil chega ao mata-mata após terminar na liderança do grupo C, com sete pontos e saldo de seis gols. Depois de estrear com empate diante do Marrocos, a equipe evoluiu na competição e venceu Haiti e Escócia por 3 a 0, garantindo a primeira posição da chave pela 12ª vez consecutiva.

Brasileiros em destaque na fase de grupos

Entre os nomes mais importantes da campanha, Vini Jr. e Matheus Cunha aparecem como principais artilheiros da equipe, com quatro e três gols, respectivamente. Bruno Guimarães também se destacou pela criação, com três assistências, reforçando a boa fase coletiva da Seleção.

O técnico Carlo Ancelotti afirmou que o grupo está concentrado e preparado para diferentes cenários, incluindo uma partida longa, com prorrogação e disputa de pênaltis. Segundo ele, o trabalho ao longo da preparação buscou deixar o time pronto para qualquer situação no duelo eliminatório.

Japão chega invicto e com campanha consistente

O Japão avançou como segundo colocado do grupo F, sem sofrer derrotas na primeira fase. A equipe estreou empatando por 2 a 2 com a Holanda, goleou a Tunísia por 4 a 0 e fechou a fase com novo empate, desta vez por 1 a 1 com a Suécia.

Esta é a oitava participação consecutiva dos Samurais Azuis em Copas do Mundo, sequência iniciada em 1998. No histórico geral do torneio, os japoneses somam 28 jogos, com oito vitórias, oito empates e 12 derrotas.

Retrospecto favorece o Brasil, mas último encontro alerta

No confronto direto, o Brasil leva ampla vantagem sobre o Japão. Em 14 jogos, a Seleção venceu 11, empatou dois e perdeu apenas uma vez, com 37 gols marcados e oito sofridos. Neymar é o maior artilheiro do duelo, com nove gols.

A única derrota brasileira para os japoneses ocorreu no último encontro entre as seleções, em outubro de 2025, quando o Japão venceu por 3 a 2, de virada, em Tóquio. Em Copas do Mundo, porém, o Brasil venceu o confronto de 2006 por 4 a 1, em Dortmund.

As equipes também se enfrentaram três vezes pela Copa das Confederações, com dois empates e uma vitória brasileira por 3 a 0 em 2013, na estreia da competição em Brasília. O duelo desta segunda-feira, portanto, reúne tradição, equilíbrio recente e a expectativa de mais uma classificação brasileira. (com informações da CBF)