Ancelotti quer evolução do Brasil contra a Escócia

Técnico da Seleção Brasileira celebrou também o retorno de Neymar, relacionado para enfrentar os escoceses

Publicado em 24/06/2026 às 08:16

Alterado em 24/06/2026 às 08:16

Matheus Cunha e Weverton na chegada da Seleção Brasileira em Fort Lauderdale, para o jogo contra a Escócia, pela terceira rodada da Copa do Mundo Fotos: Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti afirmou nessa terça-feira (23), em Miami, que espera ver a Seleção Brasileira em evolução no duelo contra a Escócia. Satisfeito com o primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o técnico pediu mais intensidade, acerto nas jogadas e menos erros com a bola para que o time chegue em boas condições à fase de mata-mata.

Segundo o treinador, a ideia é manter a linha de crescimento observada nos treinos e tentar repetir a postura apresentada na etapa inicial da última partida. Para ele, a equipe precisa seguir melhorando em todos os aspectos e mostrar consistência no confronto desta quarta-feira.

Controle do jogo e força no meio-campo

Ancelotti destacou que a chave para vencer a Escócia será controlar as ações do jogo, especialmente no meio-campo e na saída de bola. Ele elogiou a experiência e a qualidade de jogadores como Paquetá e Casemiro, ressaltando que o time conta com um setor central completo e com características diversas, mas cada vez mais adaptado ao estilo de jogo desejado.

O técnico também avaliou que a Seleção teve uma atuação melhor contra o Haiti depois do empate na estreia com o Marrocos. Com quatro pontos, o Brasil lidera o Grupo C e entra na última rodada dependendo apenas do próprio desempenho para avançar com força na competição.

Foco total na Escócia e volta de Neymar

Apesar da disputa direta por posições no grupo e da expectativa em torno do resultado de Marrocos x Haiti, Ancelotti afirmou que o foco da Seleção está exclusivamente no jogo contra a Escócia. O treinador elogiou a organização da equipe europeia e afirmou que o confronto promete ser mais difícil, já que o adversário também briga pelas primeiras colocações do Grupo C.

A partida entre Brasil e Escócia está marcada para as 19h desta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami. A grande novidade é a presença de Neymar, recuperado de lesão muscular na panturrilha direita e relacionado pela primeira vez nesta Copa. Ancelotti disse que o atacante treinou bem e está à disposição para ajudar a equipe com sua qualidade.