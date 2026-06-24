Brasil goleia a Escócia, convence e avança como líder do grupo C da Copa do Mundo

Vini Jr. voltou a ser protagonista da Seleção Brasileira, com mais dois gols; Neymar fez sua estreia

Publicado em 24/06/2026 às 21:00

Alterado em 24/06/2026 às 22:12

O Brasil confirmou a boa fase na Copa do Mundo e venceu a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), em Miami, pela última rodada da fase de grupos. Com o resultado, a Seleção Brasileira chegou a 7 pontos e garantiu a liderança do grupo C, avançando ao mata-mata com confiança e desempenho consistente.

Vini Jr. decide com dois gols

O grande nome da partida foi Vini Jr., que marcou duas vezes ainda no primeiro tempo. O atacante abriu o placar logo aos 7 minutos, após pressão alta da equipe brasileira, e voltou a balançar a rede nos acréscimos da etapa inicial, aproveitando cruzamento de Bruno Guimarães. Com isso, chegou a quatro gols nesta edição da Copa do Mundo.

O camisa 7 ainda teve um gol anulado pelo VAR em lance polêmico, mas seguiu como a principal ameaça ofensiva do Brasil durante toda a partida. A Seleção aproveitou bem a intensidade na marcação e controlou o jogo desde os minutos iniciais, sem dar espaço para reação da Escócia.

Bruno Guimarães comanda o meio-campo

Além de Vini Jr., Bruno Guimarães também teve atuação decisiva. O meio-campista deu duas assistências e foi o organizador das principais jogadas ofensivas da Seleção. No segundo tempo, ele serviu Matheus Cunha, que empurrou para o gol vazio e fechou o placar em 3 a 0.

Casemiro, Rayan e Lucas Paquetá também participaram de jogadas importantes, enquanto Alisson praticamente não foi exigido, já que as melhores tentativas escocesas vieram em bolas aéreas, sem grande perigo. O time de Ancelotti manteve o controle até o fim e administrou a vantagem com segurança.

Neymar estreia na Copa do Mundo

Outro destaque da noite foi a estreia de Neymar na Copa do Mundo de 2026. Recuperado de lesão na panturrilha e sem atuar havia mais de um mês, o camisa 10 entrou no segundo tempo e participou dos minutos finais, em seu quarto Mundial.

Nos poucos minutos em campo, Neymar ainda tentou se encontrar ritmicamente e chegou a finalizar uma vez, parando em defesa de Gunn. A entrada do atacante foi celebrada pela torcida, que aguardava o retorno do jogador à principal competição da Seleção.

Próximo desafio do Brasil

Com a primeira colocação assegurada, o Brasil agora espera o fechamento do grupo F para conhecer o adversário da próxima fase. A Seleção pode enfrentar Holanda, Japão ou Suécia, em duelo marcado para segunda-feira (29), às 14h, em Houston.

Enquanto isso, o time de Ancelotti deixa a fase de grupos com uma atuação sólida, bons destaques individuais e a confiança reforçada para o início do mata-mata da Copa do Mundo.