Neymar deve ficar à disposição do Brasil contra a Escócia

Há mais de um mês sem jogar, atacante voltará a treinar com o grupo nesta semana e estará no banco no duelo com os escoceses, dia 24, em Miami

Publicado em 20/06/2026 às 06:01

Alterado em 20/06/2026 às 08:30

Neymar já está treinando com bola, separado dos colegas; nessa semana, vai se integrar ao grupo Foto: CBF

Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, Neymar deve ficar à disposição da Seleção Brasileira para o duelo com a Escócia, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A confirmação foi dada por Carlo Ancelotti após a vitória sobre o Haiti por 3 a 0.

Recuperação de Neymar avança

O atacante ainda fará mais uma atividade separada do restante do elenco antes de voltar a treinar com o grupo. Segundo Ancelotti, o plano é que Neymar treine individualmente nesta etapa e, na segunda-feira, esteja integrado à equipe para a preparação final para o jogo.

Na competição, Neymar apareceu no primeiro jogo apenas orientando os companheiros, sem atuar em campo. Na partida seguinte, nem chegou a viajar com a delegação para Filadélfia, permanecendo na base da seleção, em Nova Jersey, para concluir o processo de recuperação.

Ancelotti aprova desempenho do Brasil

Além da situação de Neymar, o treinador italiano também elogiou a atuação da Seleção Brasileira diante do Haiti. Para ele, o time apresentou menos erros, mais efetividade no ataque e melhor controle defensivo, dentro do que era esperado para a partida.

Ancelotti reforçou ainda a confiança na capacidade da equipe de competir com qualquer adversário no Mundial, incluindo seleções tradicionais. Apesar de o Brasil ainda não ter feito uma exibição de grande destaque, o técnico afirmou que o grupo vem evoluindo e pode melhorar ainda mais nos próximos compromissos.

Brasil mira liderança do grupo

A vitória deixou o Brasil na liderança do Grupo C, com os mesmos quatro pontos de Marrocos, mas na frente pelo saldo de gols. Já classificado com a situação encaminhada, o time fecha a primeira fase contra a Escócia, que pode trazer dificuldades segundo a avaliação da comissão técnica.

O confronto está marcado para quarta-feira, dia 24, às 19h, pelo horário de Brasília, em Miami. A meta do Brasil é jogar bem, seguir em evolução e, se possível, terminar a fase de grupos na primeira colocação.