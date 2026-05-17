Fluminense vence o São Paulo pelo Brasileiro em seu jogo 2000 no Maracanã; Huck é apresentado

John Kennedy e Canobbio marcaram os gols da vitória do Tricolor

Publicado em 16/05/2026 às 21:05

Alterado em 17/05/2026 às 13:36

No dia que marcou a apresentação de Hulk, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1 em seu jogo de número 2000 no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. John Kennedy e Canobbio marcaram os gols da vitória tricolor, que chegou a 30 pontos, na terceira colocação da tabela de classificação.

A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo na próxima terça-feira (19) para enfrentar o Bolívar, pela quinta rodada da Conmebol Libertadores. A partida será às 19h, no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO

Em jogo brigado e de muita troca de posse no meio campo, o Fluminense demonstrou eficiência no ataque. A primeira chance foi aos oito minutos, quando Lucho Acosta passou pela marcação, cruzou e Guilherme Arana chutou de primeira para fora. Aos 11, após cobrança de escanteio curto, Lucho Acosta cruzou e Hércules finalizou na rede pelo lado de fora.

O primeiro gol saiu aos 18 minutos. Canobbio venceu dividida pela esquerda, tentou passe para Arana, que não conseguiu finalizar, e a bola sobrou para John Kennedy empurrar de carrinho para abrir o placar para o Tricolor. Em boa fase, o camisa 99 chegou a oito gols e assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro.

Sem sofrer sustos na defesa, o Fluminense voltou a levar perigo no fim da primeira etapa e conseguiu ampliar a vantagem. Aos 44 minutos, Nonato aproveitou erro na saída de bola adversária e tocou para Lucho Acosta dentro da área. Pressionado, o argentino rolou para Canobbio estufar a rede e marcar o segundo do Fluminense. Aos 46, Guilherme Arana chutou cruzado e a bola foi para fora.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor voltou do intervalo com boas trocas de passe ao redor da área e criou oportunidades claras de marcar o terceiro gol. No primeiro minuto, Savarino chutou colocado de fora da área e a bola passou perto. Aos sete, Guilherme Arana recebeu belo passe de Lucho Acosta e finalizou para defesa do goleiro.

O Fluminense voltou a levar perigo em jogada de velocidade. Aos 25 minutos, Savarino lançou Canobbio, que arrastou pela direita e virou para Kevin Serna. O colombiano cortou para o meio e chutou com desvio para fora. O adversário descontou aos 33, mas administrou o resultado, teve gol de Castillo anulado por impedimento e saiu vencedor.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

16/05/2026, 19h, Maracanã

Fluminense (2)

Fabio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules Nonato (Facundo Bernal) e Lucho Acosta (Kevin Serna); Savarino, Canobbio (Soteldo) e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luis Zubeldía.

São Paulo (1)

Rafael; Lucas Ramon (Cédric), Dória, Sabino e Enzo Díaz; D. Bobadilla, Danielzinho e Artur; Cauly (Ferreira), Wendell e André Silva (Tapia). Técnico: Milton Cruz.

Gols: John Kennedy (18’ 1T), Canobbio (44’ 1T) (FLU); Dória (33’ 2T) (SAO)

Cartões amarelos: Facundo Bernal, Freytes, Castillo (FLU); André Silva, Artur, Enzo Díaz, D. Bobadilla (SAO)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Leone Carvalho Rocha.

Hulk é apresentado

O atacante Hulk foi apresentado no Maracanã antes de a bola rolar para Fluminense e São Paulo, neste sábado (16). Com programação especial e ações para o torcedor, a nova contratação do Tricolor concedeu entrevista coletiva e foi ao gramado, onde teve o primeiro contato com a torcida.

Antes do encontro com o torcedor, Hulk concedeu entrevista coletiva à imprensa no auditório do Maracanã e recebeu uma camisa das mãos do presidente Mattheus Montenegro. O atacante exaltou a alegria de representar o Fluminense e a vontade de conquistar títulos pelo Tricolor.

“Quero agradecer ao presidente (Mattheus Montenegro), ao Mário (Bittencourt) e à toda família Fluminense por terem depositado uma confiança tremenda em mim. Venho com muita vontade e determinação para fazer valer a pena todo o esforço que foi feito. Estou muito feliz, já estou me sentindo em casa. Com fé em Deus e muito trabalho, que eu possa conquistar títulos com esse grupo. Estou vivendo um momento especial de ser apresentado no Maracanã, não tenho palavras para descrever esse momento. É só gratidão e vontade de retribuir tudo isso que estou recebendo”, falou o atacante.

Outro assunto abordado na entrevista foi a expectativa do atacante sobre sua relação com a torcida tricolor. Hulk destacou a importância dos torcedores e se disse comprometido em retribuir o carinho que recebe com respeito e dedicação dentro de campo.

“Tenho certeza que será uma relação muito forte, o que o clube tem de mais importante é a torcida. Jogador vem e vai, mas a torcida está sempre ali, sabemos o que eles enfrentam para estarem sempre ali torcendo. Procuro tentar retribuir com respeito e honra. Vai ter dia que não vamos estar bem, mas o mais importante é nunca deixar de competir. O recado que vou deixar é que podem contar comigo para estar dentro de campo levando o meu melhor para levar alegria para eles. Se a torcida está feliz, está todo mundo feliz”, declarou Hulk.

Após o aquecimento da equipe, o Maracanã se preparou para receber a nova contratação do Fluminense. Com um show de luzes, sons e fumaça, Hulk entrou no gramado e teve seu primeiro contato com a torcida tricolor. Além de tirar fotos com sua família, o atacante dirigiu a palavra ao torcedor e ressaltou a expectativa pela conquista de títulos.

“Estava muito ansioso por esse momento. Obrigado por todo carinho. Podem ter certeza que darei a vida aqui dentro de campo por vocês. Tenho certeza que vamos comemorar muitos títulos juntos”, disse o atacante em mensagem à torcida tricolor.

O Fluminense preparou ações especiais para o torcedor em comemoração à chegada de Hulk. O Maracanã teve shows na Sul e na Leste, promoção de chopp, áreas kids em todos os setores e venda de produtos personalizados do atacante. Além disso, sócios puderam usufruir do “Camarote Verde” e procurar vouchers espalhados pela arquibancada com prêmios exclusivos. Um cupom com 30% de desconto no Sócio Futebol também foi disponibilizado neste sábado (16). (com Assessoria de Comunicação do Fluminense)